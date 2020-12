Vogelzüchter aus Gössitz: „Wir lassen die Flügel nicht hängen“

Auf dem Hof von Familie Neumeister gackern 80 Bantam-Hühner. Früher gurrten hier auch Vater Gunters Lahore-Tauben, aber die zogen vor einigen Jahren um, weil Tochter Julia die Liebe zu der zweitkleinsten Rasse entdeckte. Die 120 gurrenden Vögel fühlen sich nun in den Verschlägen im familieneigenen Baubetrieb am Rande Gössitz wohl. Der 61-Jährige und die 37-Jährige haben ein gemeinsames Hobby: Sie sind Rassegeflügelzüchter aus Leidenschaft. Die Leistungsschauen wurden zwar in diesem Jahr alle abgesagt, doch das spornt beide an, im Januar wieder die ersten zuchtfähigen Eier für die nächste Saison auszusuchen.

Drei Landesmeisterschaften und vier deutsche Meisterschaften gewonnen

Und sie waren bislang ziemlich erfolgreich, wie etliche Preise beweisen: Der Gewinn von drei Landesmeisterschaften, vier deutsche Meisterschaften und etliche andere Preise gehen auf Gunters Konto. „Von zwölf Farbenschläge habe ich acht in petto“, sagt er stolz. Die im Pakistan beheimatete Lahore oder Felsentaube hat einen weißen Grundton, vom Flügel bis zum Hals sind sie farbig. Rot, gelb, blau, silbern oder gräulich. Getrennt nach Geschlecht gurren die Tiere. In den von ihm selbstgebauten Volieren in der Firma unterm Dach schlagen sie aufgeregt mit den Flügeln, baden und essen, legen ihre Eier und kuscheln.

Kikeriki! Foto: Marcus Cislak

Mitte der 1970er hatte Neumeister schon als Jugendlicher Tauben gezüchtet. „Das war auf dem Dorf normal“, sagt der gebürtige Gössitzer. „Jeder hat irgendwie Tiere gehabt“, erinnert er sich. Doch mit der politischen Wende änderte sich so vieles. Das Interesse vieler am Viehzeug ging verloren, so auch Neumeisters, die Selbstständigkeit mit einem Baugeschäft war wichtiger. „Arbeit steht bei den meisten im Vordergrund, der Gang in den Supermarkt, um Fleisch zu kaufen, ist einfacher“, sagt er. Zeitaufweniges Züchten habe da kaum Platz. Über einen „Zuchtfreund“, wie er sagt, entdeckte er die Leidenschaft 1999 wieder und wurde Mitglied im Kleintierzuchtvereins T 177 Bodelwitz. Zunächst lebten die Tiere am Haus. 2013 hat er angefangen, sein 120 Quadratmeter großes Gehege im heimischen Baubetrieb auszubauen, gefolgt von einem fast ebenso großen Balkon. 2016 zogen die gurrenden Vögel ein. Und so vermehrten er die Tauben nach und nach. Die seltenen Zuchtfarben sind sein Steckenpferd. Das sieht nicht nur schön aus, sondern nutzt natürlich auch dem Erhalt seltener Rassen.

Nur ein Drittel hat die Färbung

Buntes Federvieh ist auch das Ding von Tochter Julia Neumeister. „Ich mag rotgesattelte Bantam-Hühner“, sagt sie. Warum solche kleinen? „Weil die gut in der Hand liegen“, sagt sie lachend und nimmt ein Tier mühelos hoch. Immer wieder habe sie Papas Tauben während seines Urlaubs gefüttert und Gefallen daran gefunden. Dann habe sie im Internet recherchiert und ist an dieser Rasse hängen geblieben. Durch die Kontakte ihres Vaters habe sie von einem bayrischen Züchter ein Hahn und fünf Hennen bekommen. Nicht ohne Stolz sagt sie: „Im bundesweiten Bantam-Club gibt’s nur etwa acht, die rotgesattelte züchten.“ Das sei gar nicht so einfach und dementsprechend selten. Dazu brauche es unterschiedlich farbige Tiere, um entsprechende Erfolge zu erzielen. Unter sechzig Hühnern würden etwa 20 Hühner, also ein Drittel, die gewünschte Färbung haben. In den sechs Jahren ihres intensiv gepflegten Hobbys hat sie zu den Leistungsschauen schon einige Erfolge verbuchen können.

Nicht nur seltene Rassen werden erhalten oder Preise abgestaubt, sondern die Tiere gelten freilich auch als Nahrungsmittel. An den Weihnachtsfeiertagen auch? „Nö, da nicht“, antwortet Gunter Neumeister. Tauben und Hühner mit Klößen, manchmal auch ein Frühstücksei kommen ganzjährig auf den Tisch. Und was gibt’s dann an den Festtagen? „Da gibt für gewöhnlich Wild oder Gans aus der Region mit Rotkraut und Klößen“, sagt er. Die Gans vom Bodelwitzer Tier-Züchter Rene Lindig sei schon in der Kühltruhe.