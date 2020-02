Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volker Müller wird mit der Verdienstmedaille der Gemeinde Krölpa geehrt

Volker Müller wurde am Freitagabend die Verdienstmedaille der Gemeinde Krölpa verliehen. Feierlicher Rahmen war der Neujahrsempfang der Gemeinde in der Krölpaer Pinsenberghalle.

„Volker Müller ist ein flammender Lokalpatriot und scheut sich nicht, Körper und Geist in den Sinn des Gemeinwohls zu stellen“, sagte Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wähler) in seiner Laudatio. „Seine Sachorientierung und Pragmatik erdete manche Gemeinderatssitzung, obschon er niemals konfliktscheu auftrat“, würdigte das Gemeindeoberhaupt Müllers 15-jährige Tätigkeit im kommunalen Parlament. „Als Vorsitzender des Gemeindekirchenverbandes Krölpa-Öpitz ist Herr Müller Motor und Taktgeber in der Kirchgemeinde. Er setzt sich für den Erhalt unserer identitätsstiftenden Kirchgebäude und den Unterhalt unserer Friedhöfe ein und scheut sich nicht vor Auseinandersetzungen mit eingetretenen administrativen Abläufen.“ Der 68-Jährige wirke „beispielgebend für alle Bürgerinnen und Bürger der Einheitsgemeinde“, so Chudasch.

Müller war sichtlich überrascht. „Was ich getan habe, mache ich gern“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Seine ehrenamtliche Arbeit habe er „nie als etwas Besonderes empfunden“. Gerade die positiven Entwicklungen in der Kirchgemeinde seien ohne kommunale Unterstützung nicht denkbar, sagte der frühere Geschäftsführer der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH.

Am Freitagabend sollten eigentlich drei der goldenen Medaillen verliehen werden. Die beiden anderen zu ehrenden Personen hatten der Einladung zum Neujahrsempfang allerdings nicht Folge geleistet. Die Würdigungen sollen bei passenden Gelegenheiten nachgeholt werden. Die 2018 eingeführte Medaille „für besondere Leistungen“ um die Einheitsgemeinde Krölpa wurde bislang den Feuerwehrleuten Günter Heuschkel (1947-2018) und Volker Gerth, 72, zuerkannt.