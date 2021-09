Volksbank Vogtland-Saale-Orla verteilt Hochbeete an Kindergärten

Pößneck. Kindergärten aus dem Orlatal mit gemeinnützigem Träger können sich bewerben.

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG verteilt unter Kindergärten mit gemeinnützigem Träger insgesamt zehn Hochbeete im Wert von je 439 Euro. Die Mittel für die Aktion „Ein Hochbeet für euren Kindergarten“ stammen aus dem Ertrag des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen, welchem die westsächsisch-ostthüringische Bank mit Sitz in Plauen angeschlossen ist.

„Als Bank in der Region wollen wir mit unserer Aktion die Kleinsten unterstützen und damit in unsere Zukunft investieren. Mit dem Hochbeet kommen die Kinder spielerisch und praxisorientiert mit Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung in Berührung. Das sind wichtige Themen, die wir mit unserer Aktion sehr gern unterstützen wollen.“, so Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG, Andreas Hostalka.

Interessierte Kindergärten aus dem Orlatal sollten sich bis spätestens 30. September um eines der Hochbeete bewerben, und zwar im Internet unter www.vb-vso.de oder per E-Mail an denise.schuh@vb-vso.de. Sollten sich mehr als zehn Einrichtungen an der Aktion beteiligen, wird das Los entscheiden.

Die Gewinner werden Mitte Oktober feststehen, die Hochbeete im Frühjahr 2022 übergeben.