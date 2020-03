Das letzte Gruppenfoto der aktiven und passiven Mitglieder des in der Auflösung stehenden Volkschores Oppurg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volkschor Oppurg löst sich auf

Der 1853 gegründete Volkschor Oppurg verabschiedet sich aus der regionalen Kulturlandschaft. Seine Tätigkeit habe er theoretisch zum 31. Dezember 2019 eingestellt, derzeit laufe die amtliche Löschung, teilte der Vereinsöffentlichkeitsarbeiter Karl Möcker mit.

Das restliche Vereinsvermögen von wenigen hundert Euro sei satzungsgemäß an die Gemeinde Oppurg abgegeben worden. Zuvor habe man eine Spende für die Sanierung der Kirchenorgel an die Kirchgemeinde Oppurg überwiesen.

Eigentlich wollte man noch einmal beim Frühlingssingen im Pößnecker Schützenhaus auf der Bühne stehen, so Möcker. Aber da dieses Konzert nun abgesagt wurde, geht die musikalische Umrahmung der Verabschiedung des Oppurger Pfarrers Wilfried Stötzner in den Ruhestand vom 2. Februar als letzter öffentlicher Auftritt in die Chronik ein.

Volkschor Oppurg bedankt sich bei Unterstützern

Die Auflösung des Vereines mit zuletzt 15 Sängern, die Hälfte davon 80 und älter, und einigen Fördermitgliedern sei einstimmig beschlossen worden. „Gründe dafür sind ein akuter Mitgliederschwund, der seit Jahren fehlende Nachwuchs und die deutliche Überalterung der verbliebenen Sänger“, sagte Möcker.

„Die Qualität des Gesangs ist nicht mehr so gewährleistet, wie es in unserer Satzung verankert ist. Leider gibt es zu dieser Entscheidung keine Alternative.“ Einzelne Sänger werden sich wohl anderen Chören anschließen.

„Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und befreundeten Chören für die langjährige Begleitung unseres Gesangs“, so Möcker in der Pressemitteilung. In dieser wird die Arbeit langjähriger ehrenamtlichen Funktionsträger des Vereines gewürdigt.

Bei der Gemeinde Oppurg bedankt man sich unter anderem für die kostenlose Nutzung der Vereinsräume im Dorfgemeinschaftshaus, bei der Chorleiterin Jeannette Drews für die „hervorragende Betreuung“ unter den schwierigen Bedingungen der vergangenen Jahre und beim Gesangverein Langenorla/Kleindembach für die gemeinsamen Proben und Auftritte.