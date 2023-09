Volkshochschule Saale-Orla bietet Online-Kurse zur Imkerei an

Pößneck. Ein Seminar richtet sich dabei speziell an Kinder- und Jugendlichen.

Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises legt im Herbst/Winter-Semester 2023 in Zusammenarbeit mit Fachleuten eine Reihe mit Kursen für Imker und Imkerei-Interessierte auf.

Unter dem Motto „Kleine Biene, große Wirkung“ sollen in insgesamt fünf Webinaren unter anderem Einblicke in die Bienenhaltung und in die Herstellung von Naturprodukten wie Honigwein und Honigessig vermittelt werden. Bis auf ein Online-Seminar, das sich bewusst an Kinder und Jugendliche richtet und deswegen nachmittags stattfindet, wird immer in den Abendstunden zur Fort- und Weiterbildung eingeladen.

Unter www.vhs-sok.de ist Näheres zu erfahren und da kann man sich auch anmelden.