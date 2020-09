Volkshochschulkurse zu Sütterlin in Schleiz und Pößneck

Pößneck/Schleiz. Die VHS Saale-Orla bietet Kurse zum Sütterlin an in ihren Schleizer und Pößnecker Räumen.

Briefe, Verträge und andere Papiere, die vor mehr als 75 Jahren handschriftlich verfasst wurden, kann heute kaum ein Mensch lesen, weil sie in der alten deutschen Schreibschrift, dem Sütterlin, geschrieben wurden. Hier hilft die Volkshochschule Saale-Orla seit Jahren mit entsprechenden Kursen.

So beginnen in Pößneck am Montag, 28. September, und in Schleiz am Donnerstag, 1. Oktober, neue Anfängerkurse. Fortgeschrittene sind beispielsweise ab Dienstag, 29. September, in Schleiz willkommen.

Die Geheimnisse der alten Schrift­zeichen lüftet jeweils der Pößnecker Heimatkundler und Pädagoge Karl Ernst.

Anmeldung und nähere Informationen unter www.vhs-sok.de oder Telefon 03647/44 81 44