Voll im Trend: Aus alt mach neu

Nachhaltiges Denken ist im Trend. In immer mehr Branchen werden gebrauchte Dinge wiederverwendet, umgenutzt oder repariert. Dieser Gedanken trieb den 31-jährigen Thomas Lange, der aus Bodelwitz stammt, an. Der selbstständige Kleinunternehmer hat vor einiger Zeit eine Räder-Wiederaufbereitung in Weira eröffnet und nun jede Menge zu tun, denn die Entsorgung von gebrauchten Reifen ist gar nicht so einfach. Und die Nachfrage steige beständig, wie er feststellt.

Einer von Langes Kunden ist Karl-Heinz Lutz aus Pößneck. Er will seine benutzten, aber noch guten Reifen los werden. Einen Satz Sommerpneus hat er dabei, ungeputzt, aber von Interesse für Lange. „Meine Frau hat jetzt Allwetterreifen“, erklärt der Pößnecker. Das ungenutzte Rund würde nur in der Garage herumliegen, Raum wegnehmen. Über Bekannte hätte er erfahren, dass es hier so etwas gebe. Und: „Die Wiewährte nimmt keine Altreifen an.“ So erhalte er sogar noch ein paar Euro dafür, statt für die Entsorgung bezahlen zu müssen.

Auf die Unternehmensidee kam der gelernte Busfahrer vor 13 Jahren

Die Idee für das als Upcycling bekannte Aufbereiten scheinbar unnützer Dinge kam Thomas lange vor etwa dreizehn Jahren. Der gelernte Busfahrer habe damals neue Sommerreifen für sein erstes Auto – einen Fort Escort – gekauft. „Die waren nagelneu. Passten aber nicht. Ich verkaufte sie wieder“, erzählt er. Die Erfahrungen habe er mehrfach gemacht und entdeckte, dass das durchaus lukrativ sein könne. So meldete er vor acht Jahren ein Nebengewerbe an. Mittels Online-Plattformen begann er gebrauchte Pneus zu kaufen, sie wieder aufzubereiten und zu verkaufen. Es wurde ein Selbstläufer, wie er lächelnd sagt.

Die Familiengründung stand an, der Kauf eines Hauses in Weira, seine berufliche Tätigkeit als Busfahrer und das Nebengewerbe waren Gründe, den Hauptjob als Personenbeförderer zu kündigen und vollends in die Selbstständigkeit einzutreten. Das war 2016. „Klar, hatte ich bedenken“, sagt er im Gespräch. Aber den Schritt bereue er nicht. „Ich würde es jederzeit wieder tun“, so der 31-Jährige.

Er kommt auch zu seinen Kunden gefahren

Mittlerweile gehe er sogar zwei mal die Woche auf Tour. Und fährt angrenzende Regionen ab, wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Franken, freilich auch in Thüringen. „Ich bin gestern sogar in Cottbus gewesen“, sagt er. Insgesamt 23 Reifensätze hat er mitgebracht. Das laufe ziemlich rund, in den meisten Fällen sogar kontaktlos, zumindest kontaktarm, wie er sagt. Er bezahle per Vorkasse und die Räder stehen zur verabredeten Zeit da, manchmal am Gartentor oder auf der Terrasse. Gar nicht so selten sei es, dass der Verkäufer noch unerwarteter Weise ein zweiten Satz habe. „Manchmal ist der noch sehr viel besser erhalten, als der angebotene.“ Denn es komme vor, dass er die Katze im Sack kaufe. Zehn Prozent Ausschuss dabei, die Entsorgungskosten sind einkalkuliert.

Auto-Reifen jeden Couleurs kaufe er. Ob Porsche, Mercedes, Ford oder Nissan. Ganz egal. Felgen mit oder ohne Reifen. Auch egal. Um die 150 Sätze habe er in seiner Scheune, etwa 400 habe er 2019, in diesem Jahr etwa 500 an den Mann und die Frau bringen können.

Beim ersten Schnee kommen die Kunden in Scharen

Täglich fahre ein Paketdienstleister vor, der auch die Pneus verschickt. Tendenz steigend. Derzeit sei es etwas ruhiger, „aber wenn die ersten Schneeflocken fallen, kommen die Kunden in Scharen angelaufen“. Wie im März zum Lockdown. Autohäuser waren zu, viele Autofahrer kamen nicht an ihre eingelagerten Räder ran oder konnten neue bestellen. „Da ging das Geschäft bei mir durch die Decke“, freut er sich.

Sein Geschäftsmodell sei so erfolgreich, dass er überlege eine Hilfskraft einzustellen und auch ein größeres Lager anzumieten, denn seine Scheune sei proppevoll.