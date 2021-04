Die Untere Verkehrsbehörde informiert über eine anstehende Vollsperrung bei Neustadt an der Orla.

Aus aktuellem Anlass informiert die Untere Verkehrsbehörde über eine anstehende Vollsperrung bei Neustadt an der Orla. Die Landesstraße 2365 (Ortsdurchfahrt Posen) wird am Ortsausgang Posen in Richtung Knau am Donnerstag, 29. April von 7 bis längstens 18 Uhr wegen Baumpflegearbeiten gesperrt.