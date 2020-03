Vom roten, vom alten und vom weißen Hirsch in Pößneck

Ob in Südtirol oder an der Ostsee – überall im deutschen Sprachraum trifft man auf Gaststätten namens Zum Hirsch.

Auch in Pößneck gab es im Laufe der Zeit welche. Deren Geschichte hat für die neuesten „Pößnecker Heimatblätter“ Karl Ernst zusammengetragen. So ist im Heft 1/2020 des heimatgeschichtlichen Magazins vom einstigen Roten Hirschen in der Breiten Straße zu lesen, vom Hotel zum Hirsch im heutigen und 120 Jahre alten Verwaltungsgebäude Neustädter Straße 1, in dessen Erdgeschoss von 1947 bis 1952 eine Kneipe namens Alter Hirsch existierte, und vom Café Weißer Hirsch wiederum in der Breiten Straße, die alle miteinander eine gemeinsame Vergangenheit haben.

Rechtsruck in der Gesellschaft vor 100 Jahren

Karl Ernst blättert außerdem in der „Pößnecker Zeitung“ von vor 100 Jahren und damals wie heute beschäftigte ein Rechtsruck die Gesellschaft, wobei es heute bei allen Auswüchsen der Kämpfe um die Meinungsherrschaft und Deutungshoheit vergleichsweise gesittet zugeht. Das 40-seitige Heft runden eine weitere Folge der Erinnerungen von Peter Tasche rund um das abgerissene Gebäude Raniser Straße 1 sowie eine „Aktuelle Pößnecker Chronik“ von Marion Damm mit reichlich Verweisen auf die OTZ-Berichterstattung ab.

Die „Pößnecker Heimatblätter“ werden vom Stadtarchiv und vom Verein für Heimatgeschichte Pößneck herausgebracht. 25 Prozent des Heftverkaufspreises kommen als Spende dem Pößnecker Stadtmuseum zugute.