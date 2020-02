Von Dialogdisplays und unbelehrbaren Spechten in Lemnitz

Während sich die Erfurter Politik seit Wochen überwiegend mit sich selbst zu beschäftigen scheint, können sich die kleinen Gemeinden Thüringens keinen Stillstand leisten. Denn vor Ort tauchen stets neue Herausforderungen auf, die von den Leuten vor Ort bewältigt werden müssen. Die Aufgaben könnten vielfältiger kaum sein.

Auch in Lemnitz scheint auf lange Sicht genug zu tun zu sein: Das wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung deutlich, zu der neben der Haushaltsplanung auch viele weitere Themen diskutiert wurden: Straßenbau, Löschwasserteich, Winterdienst und Kinderbetreuung etwa.

Dieser Jesus-Skulptur auf dem Friedhof setzt ein Specht arg zu. Auch dafür muss eine Lösung gefunden werden. Foto: Martin Schöne

Beispiel Verkehr: Am Ortseingang von Lemnitz steht seit kurzem ein Dialogdisplay, das Autofahrer daran erinnert, die Geschwindigkeit zu reduzieren. „Es ist eine gute Sache, es kommt nun darauf an, was wir daraus machen“, sagte eingangs Martin Lämmer, Bürgermeister der Gemeinde bestehend aus den Ortsteilen Lemnitz und Leubsdorf. Das Rats-Gespräch dazu drehte sich um die Fragen, inwiefern die Messungen des Gerätes ausgelesen und analysiert werden könnten und, ob man die Anlage nicht noch einige Meter verrücken könne.

Zu schnell auch in der Spielstraße

Wenige Meter hinter dem Display befinden sich Bushaltestellen. Kinder könnten auf die Straße treten. Rechts folgt die Einmündung zum „Terlich“, einem verkehrsberuhigten Wohngebiet. Dennoch hielten sich dort nicht alle an die zulässige Schrittgeschwindigkeit, sagte am Freitag ein Anwohner vor Ort. „Lieferwagen fahren hier schnell, dabei spielen die Kinder hier auch auf der Straße. Dafür ist es ja verkehrsberuhigt“, mahnte der Mann. Er findet die neue Anzeige an der Hauptstraße gut, denn „als Ortseingang erkennt das ja keiner.“ Das Display steht etwa 200 Meter hinter dem Ortsschild.

Der Bereich „Auf dem Terlich“ spielte auch in der Haushaltsdebatte eine Rolle, denn dort waren im vergangenen Jahr Straßenlaternen beschädigt worden. „Von Lastwagen abgefahren“, lautete eine Vermutung aus der Runde. Ein weiteres Problem, das einer Lösung bedurfte. Da Polizei und Staatsanwaltschaft – Lämmer hatte den Schaden angezeigt – keinen Schuldigen identifizieren konnten, blieb die Gemeinde auf den Kosten sitzen. Auch für 2020 sind nun 6000 Euro für die „Werterhaltung Straßenbeleuchtung“ eingeplant. Weitere Investitionsprojekte für das Jahr reichen von neuen Geräten für Kinderspielplätze über einen kommunalen Rasenmäher bis hin zu einer Wegebau-Maßnahme auf dem Friedhof.

Der renitente Specht

Der Lemnitzer Friedhof ist es auch, wo sich zeigt, wie sehr ins Detail manche Aufgaben im Dorf reichen: Denn hier treibt ein wenig gottesfürchtiger Specht sein Unwesen. Dessen Lieblingsnistplatz scheint leider die große, hölzerne Jesus-Skulptur am dortigen Kruzifix zu sein. Bereits einmal hatte ein Loch am Bauchnabel der Figur fachmännisch repariert werden müssen, nun habe der Vogel ein weiteres in den Holzkörper gehackt. Der Gemeinderat diskutierte mögliche Lösungen: ein härtender Überzug könnte den Klang des Holzes verändern, sodass das Tier keine Würmer mehr im hohlen Inneren vermuten könnte. Weitere Vorschläge: Netze oder Abdeckungen aus Glas oder gleich eine Verlegung des Kreuzes. Jedenfalls müsse eine langfristige Lösung her, um nicht jedes Jahr Reparaturkosten zu haben, war man sich einig.