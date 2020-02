Von Paska nach Puerto Rico und zurück

Wenn Stefan Elsner aus Paska zur Arbeit geht, nutzt er nicht nur Bus, Bahn, Auto, wie wohl die meisten Menschen. Else, wie ihn seine Freunde nennen, legt die meisten Kilometer per Flugzeug zurück. Stefan Elsner arbeitet auf Montage. Und der Job führt den 53-Jährigen beinahe quer über den Erdball.

Während er zurzeit in den Niederlanden seinen Hauptwohnsitz hat, weilt er aktuell in der Karibik – auf Puerto Rico. Dort ist der gelernte Kommunikationselektroniker, der selbstständig im Sondermaschinenbau tätig ist, öfter mal gefragt.

Sonnenuntergang an der Saaleschleife: Dieses Foto machte Janine Wagner aus Pößneck auf der Fernsicht bei Paska. Foto: Janine Wagner

So schön es anderswo auf der Welt ist, so groß ist das Heimweh. „Paska, das habe ich im letzten Jahr festgestellt, ist meine Heimat“, sagt Stefan Elsner. Er sei lange ein eher strukturlos lebender Mensch gewesen, einer, den es in die Ferne zieht und dem der Begriff Heimat nichts sagte. Aber nun weiß er es anders. Er will noch dieses Jahr seine Zelte in den Niederlanden abbrechen.

Der in Gera geborene Stefan Elsner war Mitte der Neunzigerjahre auf der Suche nach „etwas zum Wohnen“, wie er sagt. Mit Frau und Kind suchte er nach einem Haus mit Charakter im ländlichen Raum.

Als sein Schwiegervater ihm 1996 ein solches Anwesen in Paska vorschlug, lehnte er zunächst ab, denn er wollte keine Bruchbude kaufen, an der er bis ans Lebensende arbeite müsse, wie er sagt. Kurze Zeit später schlug er dann doch noch zu.

Sondermaschinenbau im Erdbebengebiet

Es sei die Lage gewesen, die ihn verzaubert habe, das Dorf selbst, der Blick über die Felder und die Tatsache, dass man binnen Minuten an der Saale sein kann. „Schauen Sie doch einfach mal hier raus“, sagt Stefan Elsner in seinem Wohnzimmer, auf die Welt hinter den Scheiben verweisend. „Diese Weite, dieses Feld, das in den Horizont mündet, ist das nicht herrlich! Es unglaublich faszinierend, hier zu sitzen und die grandiosen Sonnenuntergänge zu genießen.“

Und doch verließ er Paska vor einigen Jahren, weil die Aussichten in den Niederlanden einfach zu reizvoll gewesen seien. Man sei dort viel entspannter, nicht so gehetzt, man freue sich selbst an Montagen, auf Arbeit zu gehen, erzählt Stefan Elsner. Auch der Feierabend sei ganz anders. Im Gegensatz zu Deutschland, wo man müde nach Hause gehe und sein eigenes Süppchen koche, verbringe man in den Niederlanden viel Freizeit mit Kollegen.

Immer an einem Ort zu arbeiten, ist nichts für Stefan Elsner

Vor drei Jahren gründete Stefan Elsner in den Niederlanden eine Firma – Snelle Else, auf Deutsch: Schnelle Else. So verband er seinen Drang, raus zu kommen und auf Arbeit zu reisen mit dem Broterwerb. Immer an einem Ort zu sein, mochte er nie so recht.

Paska im vergangenen Herbst - ein malerisches Dorf Foto: Sascha Fromm

Stefan Elsner erzählt, dass er vor einigen Jahren die Kälte des deutschen Winters nicht mehr aushielt und zu einem Freund, der gerade zu Besuch war, sagte: „Wir setzen uns jetzt mal ins Auto und fahren so lange, bis das Thermometer 20 Grad zeigt.“ Gelandet seien die Beiden im italienischen Pisa, wo sie einige warme Tage verbrachten.

Fremde Länder kennenzulernen, sei ein Urtrieb, und so habe es für Stefan Elsner nur auf der Hand gelegen, einen Job zu übernehmen, den immer weniger Menschen machen wollen. Auf Montage zu gehen, ist für ihn Arbeit und Vergnügen zugleich. In den vergangenen Jahren führte ihn der Sondermaschinenbau unter anderem nach Rumänien und Belgien. Für verschiedene Firmen entwirft er Anlagen, dabei ist er für den elektrischen Teil und die Inbetriebnahme zuständig. Seit Oktober letzten Jahres ist Stefan Elsner regelmäßig auf Puerto Rico. Für einen dortigen Auftraggeber entwickelte er zusammen mit anderen Firmen eine Maschine zur Herstellung von Kontaktlinsen. Jetzt betreut er vor Ort den Aufbau.

Puerto-Ricaner warten am Fenster auf den Tsunami

Über seine Facebook-Eintragungen über die derzeit häufigen Erdbeben in diesem Außengebiet der USA erreicht Stefan Elsner eine Menge Menschen. Er teilt Bilder einer immensen Zerstörung: eingestürzte Häuser, zerrissene Brücken. Medien wurden auf ihn aufmerksam. Genau das habe er gewollt, sagt er. „Leider berichten die deutschen Medien kein Wort von der Katastrophe“, findet Stefan Elsner.

13.01.2020, Puerto Rico: Blick auf ein zerstörtes Haus in der südlichen Stadt Guanica nach einem Erdbeben der Stärke 5,8, das Puerto Rico am 11. Januar 2020 erschütterte. Erst am 07. Januar hatte ein Erdbeben der Stärke 6,4 die Bewohner der Karibikinsel aus dem Schlaf gerissen. Es folgten in den Stunden darauf mehrere weitere Beben bis zu einer Stärke von 5,8. Foto: Pedro Portal / dpa

Er kann sich nicht erklären, woran das liege. Es sei allerdings wichtig, dass man hierzulande über die Zustände in Puerto Rico erfahre. Seit Monaten erschüttere ein Erbeben nach dem anderen die Insel. Dennoch herrsche keine Panik. Weder Wut noch Verzweiflung habe er beobachtet, obwohl immer mehr Leute in Zelten schlafen. Das liege auch daran, dass man einen Tsunami befürchte.

Der Paskaer erzählt: „Noch ist das Epizentrum der Beben in Küstennähe. Doch wenn sich das verschiebt, wird es eine verheerende Flutwelle geben. Als ich im Januar in meinem Hotel ankam, das nahe der Küste liegt, stand das Personal regelmäßig mit verschränkten Armen an den Fenstern, und auf meine Frage, was sie da machen, antworteten sie lapidar: Wir warten auf den Tsunami. Das hat mich beeindruckt, denn es klang, als sprachen sie über etwas ganz Natürliches, das nicht im geringsten gefährlich ist.“

09.01.2020, Puerto Rico, Guanica: Jose Manuel Velazquez ist blind und braucht Dialyse, doch er wurde vier Tage lang nicht zur Dialyse gebracht, weil seine Klinik bei den Erdbeben beschädigt wurde. Foto: El Nuevo Dia / dpa

Regelmäßig berichtet er über die Situation in Puerto Rico auf seiner Facebook-Seite, viele Menschen reagieren darauf. „Einige Leute fragen, wie sie helfen können. Aber es macht mich traurig, dass die deutsche Medienlandschaft einen Bogen um diese Katastrophe macht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt habe, dass das Schicksal der Puerto-Ricaner wahrgenommen wird.“

Ferienwohnung für Niederländer in Ziegenrück

Bei einem seiner Heimaturlaube in Paska hatte Stefan Elsner „eine Erleuchtung“, wie er erzählt. „Ich habe lange mit dem Begriff Heimat nichts anfangen können, war nie so richtig mit einem Ort verwurzelt. Zumindest glaubte ich das. Doch letztes Jahr spürte ich plötzlich, dass ich genau hierher gehöre und dass Paska durchaus das ist, was ich Heimat nennen würde.“Seine niederländischen Verbindungen will er freilich nicht abbrechen. So will Stefan Elsner in Ziegenrück eine Ferienwohnung extra für Niederländer einrichten.

Warum nur für Niederländer? „Die legen nicht so viel Wert auf Luxus, sie wollen eher einfache Sachen“, antwortet er. In ihm sei das Bedürfnis gereift, die Niederlande und Thüringen nachhaltig zu verbinden, sagt er. Erst einmal will er seine vielen Freunde aus den Niederlanden zu einem Urlaub an die Saale einladen.

Reste der DDR-Mentalität bei den Thüringern

„Ich weiß von vielen Freunden aus den Niederlanden, dass sie die Thüringer Mentalität beeindruckend finden“, so Stefan Elsner. „Sie finden es schön, hier viele einfache Sachen machen zu können, wie Wandern. Man kann hier naturverbunden leben und muss trotzdem auf nichts verzichten, weil der nächste Supermarkt nicht weit ist. Einer sagte mir mal, dass zum Glück noch Reste der DDR-Mentalität bei den Thüringern übrig seien, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Und da meinte er vor allem die ländliche Gegend. Das kann ich nur bestätigen. Auf den Dörfern hilft jeder jedem, über alle Differenzen hinweg, die man aktuell ja gerade politisch hat. Und das ist es, weswegen ich Paska so liebe.“

Seinen Job will Stefan Elsner trotzdem nicht aufgeben. Wenn er auf Arbeit ist, wo andere Leute Urlaub machen, erfahre er mehr als jeder Tourist über Land und Leute, sagt er. Dieser Spaßfaktor mache alle Nachteile der Montage wett.