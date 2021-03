Vorfahrt missachtet: Pkw kippt um - Reifen zerstochen

Nach Unfall umgekippt

Am 10. März gegen 18.30 Uhr fuhr der 35-jährige Fahrer eines Skoda auf der Kurzackerstraße in Pößneck und wollte von dort in Richtung Jenaer Straße weiter fahren. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Beim Überfahren der Kreuzung übersah der Mann jedoch einen Audi, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Neustädter Straße von rechts stadteinwärts näherte.

Der Audi fuhr in der Kreuzung gegen die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Durch den Zusammenstoß kippte der Skoda auf die linke Fahrzeugseite und stieß dann gegen einen wartenden Opel. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf ca. 8500 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es kurz zu Verkehrsbehinderungen in der Kreuzung.

Reifen zerstochen

Im Zeitraum vom 9. zum 10. März, 7.30 Uhr, zerstachen der oder die unbekannten Täter beide Reifen der Beifahrerseite eines in der Tuchmacherstraße, Höhe Hausnummer 45, parkenden Ford. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen