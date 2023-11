Vorfreude, schönste Freude: Adventskonzert der Musikschule Saale-Orla Pößneck

In Vorbereitung auf das Adventskonzert der Musikschule Saale-Orla Pößneck absolvierte das Jugendsinfonieorchester Da Capo mit Dirigent Daniel Vlad ein Orchester-Camp in Ranis-Ludwigshof.

Pößneck. 80 Nachwuchs-, Freizeit- und Berufsmusiker stehen im Rampenlicht. Mit diesem Programm können die Besucher rechnen:

Ein Fixstern im Spielplan des Pößnecker Schützenhauses ist das Adventskonzert der Musikschule Saale-Orla Pößneck und dieser leuchtet am Sonntag, 3. Dezember, wieder. Der musikalische Reigen mit dem Leitmotiv „Vorfreude, schönste Freude...“ beginnt um 18 Uhr.

Schulleiter Daniel Vlad verspricht ein „Programm mit viel Spielfreude“ und einen Bogen, der von „klassischen Stücken über weihnachtliche Melodien bis zu modernen Gassenhauern“, von Johann Sebastian Bach über das volkstümliche „O Tannenbaum“ bis zu Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ gespannt wird. Durch den Abend mit seinen neunzehn Programmpunkten wird Lothar Färber als Moderator führen.

Drum-Impro von Danny Pfeifer und Julika Witt als Gesangssolistin

Der erste Teil des Konzertes ist mehreren Solisten sowie Instrumentalgruppen wie Family, Streichhölzer und Viviko vorbehalten. Gespannt darf man unter anderem auf den jungen Schlagzeuger Danny Pfeiffer sein, der eine selbst komponierte weihnachtliche „Drum-Impro“ zum Besten geben wird.

Nach der Pause nehmen die rund 30 Mädchen und Jungen des Jugendsinfonieorchesters DaCapo die Bühne ein, „das derzeit einen Generationswechsel erlebt“, so Orchesterleiter Daniel Vlad. Die Reihen werden mehrere Ehemalige sowie erwachsene Musikschüler stärken. Bei dem im Original von Adele gesungenen „Skyfall“ wird Julika Witt als Solistin die stimmlichen Herausforderungen übernehmen.

„Mehrgenerationenorchester“ als nächstes Projekt

Wenn das Lehrkräfte-Ensemble mit dem Ohrwurm „Feliz Navidad“ von José Feliciano den Schlusspunkt des Abends setzen wird, dürften rund 80 Nachwuchs-, Freizeit- und Berufsmusiker im Rampenlicht gestanden haben, schätzt Daniel Vlad ein. Am 1. Advent werde nicht zuletzt ein „Konzert der Generationen“ zu erleben sein, musizieren doch Menschen vom Grundschüler bis zum Rentner gemeinsam.

Ein Fixstern im Spielplan des Pößnecker Schützenhauses ist das Adventskonzert der Musikschule Saale-Orla Pößneck – hier ein Konzerteindruck aus dem vergangenen Jahr – und dieser leuchtet am Sonntag, 3. Dezember, wieder. Foto: Musikschule Saale-Orla Pößneck / OTZ

Das wiederum nimmt quasi ein neues Projekt von Daniel Vlad vorweg, der ein „Mehrgenerationenorchester“ auf den Weg bringen will.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses

Einmal abgesehen vom besinnlich-unterhaltenden Charakter eines Adventskonzertes stellt er in seinem Ausblick auf den Sonntagabend fest: „Wie sowohl in der Region, als auch auf verschiedene Bühnen Europas schon mehrfach nachgewiesen, geht es in der musikalischen Ausbildung unserer Musikschule nicht um Quantität, sondern um Qualität, die gern mit ausverkauften Konzerten honoriert wird.“

Auf einen vollen Saal wird auch am Sonntag gehofft. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.