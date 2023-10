Vortrag: Gartenkunst im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel des Schlossgartens Oppurg

Oppurg/Neustadt. Referent Stefan Dornheim möchte einen Blick auf die Entwicklung der Gartenkultur werfen - mit besonderem Fokus auf die Kulturlandschaft Orlatal.

„Die Kulturlandschaft Orlatal verfügt zwischen Triptis, Neustadt und Pößneck über eine Vielfalt historisch gewachsener Gärten und Parks. Dazu gehören Bauern-, Bürger und Pfarrgärten, Schlossgärten, sowie Ritterguts- und Stadtparkanlagen“, erklärt Dr. Stefan Dornheim, der bald als Referent beim 54. Historischen Vortragsabend des „Fördervereins für Stadtgeschichte e.V.“ Neustadt an der Orla zu Gast sein wird.

Im Vorfeld der 2028 in der Region geplanten Gartenschau entstehe allmählich ein neues Interesse an den teils gepflegten, teils nahezu völlig vergessenen Anlagen. Zugleich sei es an der Zeit für eine schrittweise historische Bestandsaufnahme. Dass dabei für die Region und für die kulturgeschichtliche Forschung wahre Schätze vorhanden sind, verdeutliche das Beispiel des Oppurger Schlossgartens, welcher in seinem Bestand sowie mit seiner Entstehungs- und Nutzungsgeschichte möglicherweise als Initial für weitere gartengeschichtliche Erkundungen in einem Vortrag vorgestellt werden soll.

Nie vollendeter Lustgarten

Ab 1705 entstand unter dem Dänischen Gesandten am Dresdner Hof, Cajus von Rumohr, in Oppurg Thüringens erster barocker Schlossbau des 18. Jahrhunderts und mit ihm ein sogenannter Lustgarten mit kunstvoll geschnittenen Heckenarchitekturen, Skulpturen und einer Orangerie, deren Gebäude zu den ältesten erhaltenen in Thüringen zählt. Bis 1769 entstand ein Gesamtkunstwerk im Stil des Rokokos, sei aber nicht vollendet worden.

Im Vortrag am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr im AugustinerSaal am Puschkinplatz 10 in Neustadt an der Orla, wird anhand von Überlieferung aus Archivquellen, wie etwa Briefen, Rechnungen, Inventaren und Plänen ermöglicht, am Beispiel Oppurgs einen detaillierten Blick auf die Entwicklung der Gartenkultur mitteldeutscher ländlicher Adelssitze im 18. und 19. Jahrhundert zu werfen.