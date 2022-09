Vortrag in Neustadt widmet sich Klimakrise

Neustadt. Eine Veranstaltungsreihe zum Thema Klimaschutz startet in Neustadt. Referent ist Martin Görner, Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen.

Mit dem Vortrag „Klimakrise – was bedeutet das für uns?“ startet am Mittwoch, 14. September, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Klimaschutz in Neustadt. Eingeladen wird 18 Uhr in den Augustinersaal. Der Eintritt ist frei.

Als Referent wird Martin Görner, Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen, Fragen beantworten wie: „Ist die Klimakrise ein Marktmodell?“; „Ist der aktuelle Kurs im Umgang mit den uns anvertrauten Ressourcen reell oder muss er angepasst werden?“; „Welche Ansätze der Fridays-for-Future-Bewegung sind realistisch?“; „Sind die Grünflächen und Kleingärten arten- und klimafreundlich?“ und „Ist regionale Wertschöpfung aus der Landwirtschaft wirklich klimaschädlich?“.

Görner forscht seit 1968 an biologischen Zusammenhängen und war im Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz der Akademie der Landschaftswissenschaften der DDR auch für die Orlaregion zuständig. 2017 wurde er für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Mit dem Vortrag soll ein grundlegender Einblick zur Orlaregion geschaffen werden, mit dem gemeinsam an Lösungen für die Zukunft gearbeitet werden kann. Eine anschließende Diskussion soll erste Ideen sammeln.