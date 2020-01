Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag in Nimritz zu Schrumpfköpfe der indigenen Shuar

Es wird am 1. Februar im Schloss Nimritz spannend und ein wenig skurril: Das aus Ecuador stammendes Mitglied des Fördervereins Schloss Nimritz, Yanjanua von Brandenstein, berichtet über das Leben, die Mythologie beziehungsweise Religion und für Mitteleuropäer ungewöhnliche Bräuche des indigenen Shuar-Volkes aus Südamerika. „Dazu gehört die überlieferte Praxis, aus den Köpfen im Kampf getöteter Gegner Schrumpfköpfe herzustellen“, ist in der Ankündigung zu lesen.

Das Erschreckende, wie auch Faszinierende ist: „Die Referentin hat originale Anschauungsstücke mit im Gepäck“, heißt es. Garniert wird der Vortrag mit einem Buffet landestypischer ecuadorianischer Küche.

Das indigene Volk der Shuar, was übersetzt Menschen bedeutet, ist im Amazonas-Tiefland in Ecuador beheimatet. Laut eigenen Schätzungen existieren 110.000 Shuar in etwa 668 Dorfgemeinschaften, ist bei Wikipedia zu lesen. Andere Quellen gehen von 40.000 Shuar in Ecuador aus.

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wehrten sich die Shuar vehement gegen Eroberungsversuche der Spanier und gingen „als ein barbarisches Volk in die Geschichte und Legenden ein, das aus den abgeschnittenen Köpfen besiegter Gegner in einem Ritual auf geheim gehaltene Art Schrumpfköpfe machte“, ist in der Online-Bibliothek zu erfahren. Bis heute stehen sie im gewaltsamen Konflikt mit den ecuadorianischen Obrigkeiten, die Teile des Shuar-Gebietes als Bergbauregion ausbeuten und die Indigen enteignen wollen.

Samstag, 1. Februar, ab 18.30 Uhr im Schloss Nimritz