Vortrag über das Ziegenrücker Conrod-Kraftwerk in Pößneck

Pößneck. Veranstaltung der Pößnecker Buchhandlung Am Markt im Pößnecker Bilkenkeller.

Im Pößnecker Bilkenkeller ist am 24. Oktober ein Vortrag über „Das Conrod-Kraftwerk Ziegenrück“ zu hören. Beginn an dem Dienstag ist um 19 Uhr. Es ist eine Wiederholung des Vortrages vom 13. Juni – aufgrund einer großen Nachfrage, wie es heißt.

Referent ist Andreas Schmidt. Der frühere langjährige Ziegenrücker Wasserkraftmuseumsleiter hat im vergangenen Jahr ein Buch mit dem selben Titel herausgebracht und damit ein ausgewiesener Kenner der Materie. Zum Vortrag gehört eine Diaschau.

Bautechnische Herausforderung

Das Conrod-Kraftwerk ist ein stillgelegtes Wasserkraftwerk am Hohenwartestausee in der Nähe von Ziegenrück. Es wurde 1920 bis 1922 von der Firma Carl Zeiss Jena errichtet. Aufgrund seiner Lage etwa 20 Meter oberhalb des damaligen Wasserspiegels der Saale und direkt am Steilhang war es bautechnisch eine Herausforderung, so Schmidt vorab. Durch den Stau der Hohenwartetalsperre ab den 1940ern stieg der Wasserspiegel soweit an, dass die Turbinen zu hoch unter Wasser standen. Dadurch wurde der Kraftwerksbetrieb zunehmend einschränkt und letztlich gänzlich unmöglich gemacht. 1960 wurde der Betrieb endgültig eingestellt.

Heute befindet sich die Anlage in privatem Besitz.

Schmidt wird natürlich auch für Fragen der Gäste zur Verfügung stehen.

Veranstalter ist die Buchhandlung Am Markt in Pößneck. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Voranmeldung unter Telefon 01 76/43 98 48 64 gebeten.