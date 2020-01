Wachsender Widerstand gegen Wernburger Hebeanlagen

„Wir stehen hundertprozentig hinter der Bürgerinitiative“, sagt der Erste Beigeordnete von Wernburg, Thomas Danz, stellvertretend für den Gemeinderat und Bürgermeister. Er ist neben 63 anderen Gästen am Mittwochabend zur Gründungsveranstaltung der Bürgerinitiative gegen die Pläne des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla (ZWA) gekommen, um auch den politischen Willen zu Veränderungen mitzuteilen.

Das Oberdorf Wernburgs soll mit privaten Hebeanlagen an die zentrale Kläranlage in Pößneck angeschlossen werden. Dagegen wehren sich nun bislang 47 Bürger, die sich als Mitglieder in die Liste eintrugen. Das Überraschende: Es sind nicht nur Wernburger in der Versammlung.

Bürger aus Langenorla schließen sich an

Etliche Langenorlaer schlossen sich auch dem Aufruf an, weil sie künftig vor einer ähnlichen Situation stehen. Aus diesem Grund heißt die Gruppe um den gewählten Vorsitzenden Uwe Oldenburg „Bürgerinitiative Wernburg-Langenorla für gerechte Abwasserentsorgung“ (BIWL).

Ziel sei es, eine für die Bürger verträglichere Lösung zu finden. Die Kosten für jeden einzelnen Betroffenen wären bislang unkalkulierbar. Oldenburg wiederholte abermals, dass man einen gemeinschaftlichen Sammler für die Abwässer favorisiere. „Wir legten bewusst Widerspruch gegen Pläne ein, die auf Hörensagen basieren. Keiner hat bis heute ein offizielles Schreiben vom ZWA erhalten“, sagte er. Mit der Gründung der BIWL will er ein Signal an andere Gemeinden und Einwohner senden, die sich in Zukunft ähnlichen Herausforderungen gegenübersehen. „Wir zeigen, dass man sich als Bürger gegen Entscheidungen von oben wehren kann.“

In Wernburg drängt die Zeit, denn Baubeginn werde wohl in einigen Monaten sein. Wenn die ersten Bagger rollen, sei es längst zu spät. Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Danz kündigte deshalb an, dass dieser Tage ein Antrag formuliert wird, der den Baustopp erwirken soll. Die Pläne des Zweckverbands sollen umgearbeitet und eine Alternative gefunden werden. „Auch wir sind überrascht worden“, so der Vertreter der Gemeinde.

In einer eilig einzuberufenden Gemeinderatssitzung will man den Antrag beschließen, um diesen auf die Tagesordnung der kommenden Verbandssitzung des ZWA setzen zu können. Dort, so hofft man, werde man genügend Mitglieder von der Sache der BIWL überzeugen können, damit diese für eine Änderung der Pläne stimmen.

Förderung des Landes an Terminkette gebunden

Mit Hilfe von Wolfgang Kleindienst, Sitzungsleiter am Mittwochabend, will man auch die Pößnecker dafür begeistern. Denn die Stadt als bevölkerungsreichstes Mitglied hat die meisten Stimmen im Verbandsrat. „Die Einwohner des Pößnecker Ortsteils Schweinitz werden wohl auch private Hebeanlagen errichten müssen“, so Kleindienst. Das widerspräche der Gleichbehandlung, ebenso wie in Wernburg, wo bislang keiner diese Anlagen habe bauen müssen.

Der Werkleiter des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla, Volkmar Göschka, kann sich nicht vorstellen, dass man einen Baustopp einlegen werde beziehungsweise die BIWL ihn erwirken könne. „Der Haushaltsplan für 2020 wurde bereits genehmigt und beschlossen. Dieser wird mit dem in Kürze erscheinenden Amtsblatt rechtswirksam“, sagte er auf Nachfrage.

Darin enthalten sind unter anderem auch alle finanziellen Mittel, die zur Umsetzung der Maßnahme in Wernburg nötig sind, inklusive der vom Land Thüringen zugesagten Fördermittel. Es sei bereits alles durchkalkuliert. Die Zuschüsse vom Land sind natürlich auch an eine Terminkette gebunden.

Die Ausschreibungen für die Bauleistungen werden sofort nach der Veröffentlichung des Haushalts im Amtsblatt erfolgen, damit die Arbeiten alsbald beginnen können.

Eine zeitliche Verschiebung wäre auch nicht vorstellbar, weil man 2021 bereits andere Projekte geplant habe, so Göschka. „Wir bemühen uns jedes Jahr, die Gelder sinnvoll auszugeben.“