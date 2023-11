Während in einem Dorf erst die Kirmes gefeiert wird, ist im nächsten schon Weihnachten: Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Ob der Weihnachtsmann von seinen Wichteln wieder per Schlitten zu den Oppurger Kindern kommt? Wer‘s wissen will, sollte sich am Sonntag auf dem Oppurger Dorfplatz einfinden

Pößneck/Neustadt Weihnachtsbaumastellen, Veteranentreffen, Weber: In den nächsten Tagen ist auch über die verschiedenen Adventsmärkte hinaus ziemlich viel los in der Region.

Dreitägige Kirmes in Bodelwitz

In Bodelwitz wird traditionell die letzte Kirmes des Jahres im Orlatal gefeiert und in den nächsten Tagen ist es wieder soweit. Die Tradition im Dorf hält die Familie Lippold vom Gasthof Grüner Baum lebendig, wo Gäste vom 2. bis 4. Dezember willkommen sind. So wird am Samstag ab 20 Uhr zu einer „Party in allen Räumen“ eingeladen. Die Band Echt Stark sorgt im Saal für Stimmung und DJ Böhmi in der Fabrik, während Simple Jam den Gästen im Festzelt einheizt. Am Sonntag ab 10 Uhr wird zum Kirmes-Frühschoppen mit Kloßfangmeisterschaft eingeladen. Und am Montag ab 10 Uhr findet das heitere Kirmesbegräbnis statt. Nähere Informationen gibt es bei Lippolds unter Telefon 03647/414742.

Weihnachtsbaumstellen auf dem Dorfplatz in Oppurg

Traditionell am 1. Advent veranstalten die Oppurger Schlossnarren auf dem Oppurger Dorfplatz ein kleines Fest rund um den frisch und bunt geschmückten Weihnachtsbaum der Gemeinde. Ab 14.30 Uhr werden Gäste zum gemütlichen Verweilen bei Heißgetränken, Schokofrüchten & Co. erwartet. Die Kinder- und Jugendgruppen des Karnevalclubs Schlossnarren zeigen ihr Können und die Schalmeienkapelle stimmt mit verschiedenen Liedern auf die Weihnachtszeit ein. Für die kleinen Gäste wird wieder Upplichs Weihnachtsmann mit seinen Wichteln erscheinen.

Christel Ziermann, hier eine Aufnahme aus ihren Zeiten als Pößnecker Stadtbibliotheksleiterin, hat den Pößnecker Leseadventskalender nicht nur initiiert, vielmehr gestaltet sie ihn auch aktiv mit. Foto: Marcus Pfeiffer / OTZ

Pößnecker Leseadventskalender in der Stadtbibliothek und im Café Dittmann

Am Wochenende werden in öffentlichen Veranstaltungen das 2. und das 3. Türchen des Leseadventskalenders der Stadtbibliothek Pößneck geöffnet. So sind Gäste am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr direkt in der Stadtbibliothek willkommen, wo Christel Hoffmann heitere Geschichten zur Weihnachtszeit und Thomas Pfeffer die passende Musik zum Besten geben werden. Weil die Zahl des Plätze begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter Telefon 03647/500320 gebeten. Am Sonntag, 3. Dezember, wird für 15 Uhr ins Café Dittmann eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen gibt es unterhaltsame Geschichten wiederum mit Christel Ziermann und musikalischer Begleitung.

Veteranentreffen im Neustadt Seniorenklub

Ehemalige Mitarbeiter der Neustädter Metallweberei treffen sich am Dienstag, 5. Dezember, wieder. Das gesellige Beisammensein der Veteranen findet im Seniorenklub Am Orlapark statt und Beginn ist um 14 Uhr.

Katrin Weber kommt mit einem neuen Solo-Programm ins Pößnecker Schützenhaus. Foto: Marius Koity / OTZ

Katrin Weber im Pößnecker Schützenhaus

Im Kindergarten soll die mitteldeutsche Kabarettistin und Sängerin Katrin Weber zu Nikolaus als einziges Mädchen eine Rute im Stiefel gehabt haben. Um dieses Trauma endlich zu verarbeiten, habe sie sich ein besinnliches Weihnachts-Solo-Programm mit dem Motto „Oh du Fröhliche“ ausgedacht. Mit ihrer Musiktherapie macht sie nun am Samstag, 2. Dezember, im Pößnecker Schützenhaus Station. Der garantiert heitere Abend beginnt um 19.30 Uhr. Die Restkarten der fast ausverkauften Veranstaltung sind an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses zu finden.

Thomas Stelzer kommt immer wieder gern in den Pößnecker Bilke-Saal. Foto: Stelzer

Thomas Stelzer mit handgemachter Musik im Pößnecker Bilke-Saal

Pößneck liegt auch in diesem Jahr an der Jazzmeile Thüringen. So werden am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr Thomas Stelzer & Friends im Bilke-Saal begrüßt. Beginn des Programms mit dem Motto „A Blues & Boogie Trip To New Orleans“ beginnt um 20 Uhr. Der einheimischen Fangemeinschaft Stelzers und wie immer den auch von auswärts erwarteten Gästen wird „handgemachte Livemusik“ versprochen. Eigene Kompositionen Stelzers und Klassiker-Interpretationen werden in dieser Besetzung zu Gehör gebracht: Thomas Stelzer (p, voc), Christoph Dehne (dr), Roger Goldberg (b), Max Ender (sax), Bernd Aust (sax, fl), Christian Patzer (bs). Vorverkaufskarten gibt es noch in der Pößnecker Stadtinformation.