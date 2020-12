Wallach Waldi geht es gut in Langenorla

„Die Haltung der Tiere gefällt mir sehr gut, es ist viel Platz da, man kann viel laufen“, sagt Gesita Seeliger aus Jena. Sie hat eine Reitbeteiligung an einem Pferd, welches in der Langenorlaer Pension Orlatal-Ranch lebt. Sie kommt ein mal in der Woche und pflegt Waldi, den Wallach. Trainiert ihn, pflegt ihn, füttert ihn. Ist für ihn da, unterstützt den Besitzer. Man teilt sich die Aufgaben. Für gewöhnlich trifft man sich an den Ställen, teilt Erfahrungen. Soziales wird hier bei Tier und Mensch groß geschrieben. Freilich ist coronabedingt in diesem Jahr so einiges anders.

Drei Pferde mussten verkauft werden

Als Sportstätte unterliegt das Unternehmen von Katrin Seifert hygienischen Auflagen, Angehörige von mehr als zwei Haushalten dürfen die Stallungen nicht gleichzeitig betreten, sonst drohen der Ranch-Chefin empfindliche finanzielle Strafen. So werden penibel die Besuche der Pferdebesitzer und den Reitbeteiligten, die sich um die insgesamt 19 Tiere der Pension sorgen, eingetaktet und dokumentiert. „Na ja, das mit Zeitplan ist schon blöd, aber gut, ich bin ohnehin gern allein, genieße die Ruhe“, sagt Gesite Seeliger. Seifert ergänzt: „In der jetzigen Zeit mit Kurzarbeit, Krankheit und Urlaub haben die Menschen eigentlich mehr Zeit, natürlich auch für die Tiere. Aber unterm Strich dürfen sie weniger Zeit hier verbringen, wegen der Regelungen.“ So manchem schien das nicht so recht gewesen zu sein, weil andere Reitställe es nicht immer so genau damit nähmen. Es sei alles nicht so einfach. Denn: Drei ihrer fünf eigenen Pferde musste sie jüngst verkaufen.

Den Traum leben

In ihrem ersten Jahr, in dem sie sich vollständig ihrer Selbstständigkeit widmet, sei das nicht so ein toller Start gewesen, sagt sie lächelnd. Das sei aber keinesfalls ein Grund, zu jammern. Das Gewerbe habe sie bereits 2005 angemeldet und lebe nun, gemeinsam mit Tochter Aileen, ihren Traum auch vollständig aus. Sie zeigt sie sich dankbar für die Unterstützung durch ihre Familie. „Ich habe schon seit 1991 mit Pferden zu tun“, sagt sie. Nach und nach habe sie in Langenorla 28 Hektar Flächen, die zum Großteil im Eigentum der Familie ist, pferdegerecht umgebaut. Stallungen, Reitplatz und großzügige Weiden sind nur einige Beispiele, um ihre Philosophie von naturnahem Leben der Vierbeiner umzusetzen. Sie bezeichne sich zwar nicht als Gegnerin der Pferdeboxen, lasse den Tieren aber die Wahl, sie können sich frei entscheiden, wo sie sich aufhalten wollen. Jedes hätte andere Vorlieben und Abneigungen. Es gibt sogar ein Platz für pflegebedürftige Pferde. Derzeit leben fünf kranke und alte Tiere unter besonderen Bedingungen auf dem Gelände in Langenorla. Sie werden medizinisch betreut, bekommen entsprechendes Futter und man arbeitet mit ihnen ihrem Zustand entsprechend.

Kameras für den Notfall

Eben diese Pferde will man demnächst wohnhausnah betreuen. Auf dem väterlichen Hof in Langenorla hat die Familie vor, Stallungen zu bauen. Kameraüberwacht, um im Notfall schneller reagieren zu können. Deshalb hat die Familie kürzlich einen Bauantrag beim Schleizer Landratsamt gestellt. Das Verfahren sei noch in der Schwebe und eine endgültige Entscheidung stehe noch aus. Überdies plane die Chefin der Orlatal-Ranch überdachte Liegebereiche für die Pferde, neue Heuraufen und eine Sanierung des Reitplatzes. Es bleibt also spannend, in wie weit die Arbeiten im kommenden Jahr umgesetzt werden können. In jedem Fall wünscht sich Katrin Seifert, dass mehr soziales Miteinander wieder möglich wird.