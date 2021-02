Wander-Apps für Region um Wilhelmsdorf entwickelt

Wilhelmsdorf. Urlaub in der Heimat: Wilhelmsdorf will stärker vom Tagestourismus profitieren und investiert in seine Wanderwege.

„Wir freuen uns, dass in Wilhelmsdorf am Tag bis zu 60 Fahrzeuge parken. Der Wanderparkplatz kommt da schon an die Kapazitätsgrenzen“, sagt Anke Czieslik, Bürgermeisterin der Gemeinde, über das wiederentdeckte Interesse der Tagestouristen an diesem schönen Fleckchen an der Saale. Rundwanderwege, die per Smartphone und App zum Entdecken der Umgebung einladen, halten etwa ein halbes Dutzend landschaftlich reizvolle Routen rund um Wilhelmsdorf parat. Daran müsse angeknüpft werden, regt sie an.