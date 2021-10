Pößneck. Wanderer aus Pößneck nehmen sich Park und Waldhaus vor

Die Wanderfreunde Pößneck sind am kommenden Samstag, 30. Oktober, wieder auf Tour. Unter dem Motto „Vom Greizer Park zum Waldhaus“ wollen die Wanderleute eine Strecke von 16 Kilometern zurücklegen. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Shedhalle beziehungsweise 9 Uhr am Parkplatz an der Elster in Greiz.

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften können sich Interessierte an Frau Kühn unter Telefon 03647/418725 wenden.