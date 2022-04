Wanderung durch den Kirchenwald Zeutsch

Krölpa/Neustadt. Landesbischof Friedrich Kramer thematisiert den Klimawandel und Waldschäden.

Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, ist am Montag, 2. Mai, in der Region unterwegs. Durch den Kirchenwald Zeutsch wandert er zur Ruine Töpfersdorf. Leitgedanke des Besuches ist die Auseinandersetzung mit den Waldschäden und dem Klimawandel, teilt die Landeskirche mit. Thematisiert werden der Umgang damit und mögliche Perspektiven. Das gesamte Programm findet im Wald statt. Zu den Teilnehmern gehören unter anderen Kirchenoberforsträtin Susann Wilke und Forstrevierleiter Mike Meissner vom Forstamt Neustadt. Treffpunkt ist ab 12.30 Uhr der Parkplatz nach der Zeutscher Saalebrücke in Richtung Niederkrossen, Beginn ist um 13 Uhr im Zeutscher Pfarreiwald.