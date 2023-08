Warmtanzen auf dem Neustädter Marktplatz

Neustadt. Das Feel-Beat-Festival bietet mehr als fünf Stunden Musik

Bevor in knapp einer Woche das SonneMondSterne-Festival in Saalburg startet, können sich bereits an diesem Samstag, 5. August, Disco- und Partygänger warmtanzen. Die Neustädter Diskothek Club Lederwerk nutzt ihre Sommerpause für das Feel-Beat-Festival unter freiem Himmel. Auf dem Marktplatz in Neustadt an der Orla wird es heute ab 19.30 Uhr mehr als fünf Stunden Musik von lokalen und überregionalen Acts geben. Das ins Bühnenbild eingebaute Rathaus soll für das passende Ambiente sorgen. Zum Auftakt um 19.30 Uhr wird Antony R die Gäste mit feinstem Classic-House auf den Abend einstimmen. Ab 21 Uhr gehört die Bühne Clepto und Jacob W, ab 22.30 Uhr Housekasper und von null bis 1.30 Uhr Crypton. Einlass ab 16 Jahren mit dazugehöriger Begleitperson.