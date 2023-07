Warum auch Sie wissen sollten, was das Neustädter Eichamt macht

Schon länger nicht mehr Taxi gefahren? Was das Eichamt macht, sollten Sie trotzdem wissen. Denn es hat auch mit Ihrem Geldbeutel zu tun.

Mit Zahlen sollen es manche Zeitgenossen ja nicht so haben. Und auch die Physik und ihre bisweilen eigentümlichen Regeln rufen bei dem Einen oder der Anderen wohl eher Abwehrreaktionen als Neugier hervor. Deshalb zuerst der eindringliche Appell: Bitte lesen Sie den Artikel nebenan trotzdem!

Was die Beschäftigten des Neustädter Eichamts machen, geht nämlich uns alle etwas an. Sprit zum Beispiel ist teuer genug. Da sollte tunlichst nicht weniger aus dem Zapfhahn kommen, als das Display am Ende anzeigt. An der Supermarkt-Waage gilt längst das gleiche Prinzip – und noch in etlichen anderen Alltagssituationen.

Die Vermessung der Welt dient hier ganz konkret dem Schutz der Verbraucher. Die verstehen vielleicht (genau wie der Autor dieser Zeilen) nicht immer, welches Gerät gerade auf welche Weise welche Daten erhebt. Eines ist aber klar: Die Arbeit der Eichtechnischen Mitarbeiter ist wichtig.

Andererseits bleibt festzuhalten, dass die meisten Messgeräte einwandfrei funktionieren. Das freilich liefert einen weiteren Grund, Verstöße rigoros aufzudecken.

Wie misst man Bauschaum?