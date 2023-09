Zwei Feuerlöscher der Total Feuerschutz GmbH. In Bodelwitz erfüllen ausgediente Feuerlöscher bald eine besondere Aufgabe.

Warum Feuerlöscher in Bodelwitz als Hundekotbehälter dienen

Bodelwitz. Wie die Gemeinde Bodelwitz zukünftig mit tierischen Hinterlassenschaften umgehen will.

Regelmäßiges Ärgernis sind Hundekot. Egal ob Stadt oder Dorf. So auch in Bodelwitz, vor nicht allzu langer Zeit, gab es mal eine witzig-unangenehme Aktion. An jedes Häufchen auf dem Dorfplatz wurde ein Schild mit einem Spruch gestellt. Provisorische Behälter für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner gab’s zuletzt, die sind aber auch nicht mehr ganz taufrisch, respektive kaputt.

Laut 2022er-Dorfumfrage , so Bürgermeisterin Katja Staps (CDU), sind diese Behältnisse auch weiterhin gewünscht. Das ist ein ziemlich teures Unterfangen, kosten stabile Exemplare doch um die 500 Euro pro Stück. Die Alternative sind – so kurios es klingt – ausgediente Feuerlöscher. Ein findiger Bodelwitzer hatte aus den Brandhelfern Hundekotbehälter gezaubert. Nun stand die Frage, ob Nachhaltiges oder Neukauf.

Beides, lautete die einhellige Entscheidung im Gemeinderat. Einstimmig entschied man sich, zwei nagelneue Hundekotbehälter zu je etwa 480 Euro zu kaufen, um im Dorfzentrum ansehnliche Behälter aufzustellen. Und im Dorfaußenbereich sollen rund sieben Selbstgebaute den Hundebesitzern eine Möglichkeit eröffnen, die stinkenden Hinterlassenschaften des besten Freundes des Menschen zu entsorgen.