Grundhaft saniert werden aktuell noch zwei Dorfteiche am Ortseingang von Linda.

Warum in einem Dorf im Saale-Orla-Kreis gerade ein mehr als 20 Jahre altes Vorhaben realisiert wird

Neustadt-Linda. Die ersten Pläne stammen aus dem Jahr 2000 und haben mit dem Autobahnbau zu tun. Nun erstrahlen zwei Dorfteiche bald in neuem Glanz.

Mehr als zwei Jahrzehnte hat es gedauert, jetzt ist das Ziel fast erreicht. Aus dem Jahr 2000 stammen erste Planungen, die zwei Teiche am Ortseingang von Linda grundhaft zu erneuern. Ein gesetzlich vorgeschriebener Ausgleich für zehn Kilometer sechsspurigen Ausbau der Autobahn 9 sollte das Ganze sein. Kurz vor Weihnachten 2022 begannen die entsprechenden Bauarbeiten. Voraussichtlich „noch im dritten Quartal 2023“ würden sie nun abgeschlossen, teilt dazu auf Nachfrage dieser Redaktion die zuständige Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH (Deges) mit. Doch warum hat sich der Prozess derart lange hingezogen?

„Die späte Umsetzung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Fragen des Grunderwerbs zu klären waren, zusätzliche Kampfmittelsondierungen erforderlich wurden und andere Projekte bei hoher personeller Auslastung zwischenzeitlich höher priorisiert werden mussten“, heißt es seitens der Deges. Eine erste Vereinbarung mit Linda, das seit 1. Januar 2020 Ortsteil von Neustadt ist, habe es bereits 2006 gegeben, erklären dazu Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) und Stadtplaner Andreas Schiller. Nach der Eingemeindung und einer Einwohnerversammlung sei das Thema rasch wieder aufs Tableau gekommen.

Neustadt nutzt Gelegenheit zur Dammsanierung

Die zusammen rund 4000 Quadratmeter großen, miteinander verbundenen Teiche, die auch als Löschwasserreservoir dienen, wurden im Zuge der jetzigen Arbeiten grundhaft saniert, also zunächst abgelassen, dann entschlammt und mit neuen Rohren versehen. Auch der zuvor undichte Damm wurde inzwischen repariert, dies allerdings auf Betreiben sowie auf Kosten der Stadt. Mit etwa 5600 Euro schlage das zu Buche, sagt Schiller. „Aber wir haben die Gelegenheit genutzt, um das gleich mit zu erledigen.“

Die Deges teilt mit, dass im Wesentlichen zwei Punkte für eine noch einmal verlängerte Bauzeit gesorgt hätten. So hätten Experten festgestellt, dass das Sediment mit Schadstoffen belastet sei. Außerdem habe sich vor Ort ergeben, „dass möglicherweise mit Kampfmittelfunden in den Teichen zu rechnen sein könnte“. Eine entsprechende „Munitionsbergung“ bestätigte diesen Verdacht am Ende zwar nicht, kostete aber Zeit und zusätzliches Geld. Die Gesamtkosten für die Maßnahme beziffert die Deges auf 130.000 Euro.