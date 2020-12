Krölpa. Drei Fragen an Pastorin Ute Thalmann aus Krölpa

In Herschdorf, Ziegenrück oder Wurzbach gibt es sie: Kirchen, die dem Heiligen Nikolaus gewidmet sind. In Hirschberg hat es einst eine Nikolauskapelle gegeben. Warum das so ist, erklärt Pastorin Ute Thalmann aus Krölpa.