Was das Brandenburger Tor zu Berlin mit dem Stanauer Dorfplatz verbindet

„Willkommen in den Zwanzigern, wir sippen den Moonshine“ heißt die einladende Passage aus dem aktuellen Album des Gesangsduos Goldmeister. Chris Dunker und Phil Ohleyer laden ein Jahrhundert nach den glorreichen 1920-ern ein, diese sagenumwobene Epoche zu erfühlen.

Die Berliner Künstler, die ihr Projekt Goldmeister 2016 aus der Taufe gehoben haben, bestreiten mit ihrem Programm „Duo Sessions“ am 18. August den Abschluss des Neustädter Musik-Sommers 2023, und zwar im Ortsteil Stanau. Beginn auf dem Dorfplatz ist um 19.30 Uhr. Versprochen wird eine bunte musikalische Mischung mit dem Besten beider jüngsten Alben, und das vor dem Hintergrund, dass Goldmeister neben launigem Jazz auch deutschen Hip-Hop können.

In den verschiedensten TV-Shows aufgetreten

Das Debütalbum „Alles Gold“ der beiden Künstler hat es 2018 in die Top 30 der Deutschen Charts geschafft, erinnert die Stadt Neustadt in ihrer Einladung zu diesem Konzert. In der Fachpresse wurde das musikalisch eigenwillige Duo unter anderem mit Einschätzungen wie „Tanzbodensensation aus Oldtime Jazz und Rap“ gefeiert. Goldmeister seien mittlerweile rund zwanzigmal in den verschiedensten Fernsehshows aufgetreten und hätten viele Menschen in Berlin am Brandenburger Tor sowohl zur Fanmeile der Fußball-WM als auch zur ZDF-Silvestergala 2019 begeistert.

In diesem Jahr insgesamt sechs Veranstaltungen

Den Neustädter Musiksommer gibt es in der heutigen Form seit 2007. Zu diesem Zeitpunkt hatte man allerdings schon seit mehreren Jahren bewusst in der „kulturellen Saure-Gurken-Zeit“, wie es in einer damaligen Veröffentlichung dieser Zeitung hieß, Konzerte für die verschiedensten Geschmäcker aufgelegt. Lange Zeit war das Open-Air „Classics unter Sternen“ mit der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach in der Regie der Kreissparkasse Saale-Orla mit hunderten Gästen bei jedem Wetter auf dem Neustädter Marktplatz ein Aushängeschild der Reihe. Die Ausweitung des Programms auf die Ortsteile ist eine Initiative jüngerer Zeit.

In diesem Jahr umfasst der Neustädter Musiksommer insgesamt sechs Veranstaltungen. Die Stadt Neustadt wird hierbei von rund zwanzig meist einheimischen Betrieben finanziell unterstützt.

Vorverkaufskarten für das diesjährige Musiksommer-Finale sind in der Neustädter Tourist-Information zu finden.