Was Pößneck mit Sibirien verbindet

Pößneck. Lesung, Vortrag und Diskussion zur „Trasse“ und zu den Herausforderungen der Wärmeversorgung in Pößneck.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck laden am 22. November ab 18 Uhr zu einer Veranstaltung in die Stadtbibliothek Pößneck ein, die sich der Geschichte und Zukunft der Wärmeversorgung widmet.

„Der Abend verspricht Einblicke in die Entstehung der Nord-Stream-Pipelines sowie in die aktuellen Herausforderungen in der Pößnecker Wärmeversorgung“, heißt es in der Einladung.

Die Situation an der Trasse

Den Einstieg bildet eine Lesung des Autors Frank Michael Wagner mit dem Motto „Wie das Erdgas aus Sibirien nach Westeuropa kam“. Wagner wird die Hintergründe eines „Jahrhundertbauwerks“ erläutern sowie den Alltag der Bauleute beleuchten, die an der „Trasse“ beteiligt waren.

Christian Dornack, Bereichsleiter Strategie bei den Stadtwerken Jena Netze. Foto: Stadtwerke Jena

Außerdem legt er die aktuelle Situation an der Erdgastrasse dar und berichtet über mögliche Auswirkungen auf die Wärmeversorgung in Europa.

Lösungsansätze für Pößneck

Die Brücke ins Heute schlägt Christian Dornack, Bereichsleiter Strategie bei den Stadtwerken Jena Netze. Er vertieft in einem Vortrag die Frage der aktuellen und künftigen Wärmeversorgung in Pößneck.

Dabei zeigt er spezifische Herausforderungen und Lösungsansätze für Pößneck auf und steht anschließend für Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0 36 47/500 320 oder per E-Mail an bibliothek@poessneck.de gebeten.