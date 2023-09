Was Unterwasserwelten mit einem Dorf im Saale-Orla-Kreis zu tun haben

Krölpa. Kinderbuchautoren besuchen Grundschüler auf dem Lande und die wiederum beteiligen sich mit Geschichten und Gedichten an einem Schreibwettberwerb. Das Programm der diesjährigen Krölpaer Kinderliteraturtage:

In Krölpa bereiten sich die Kinder und Lehrer der Grundschule Adolph Diesterweg auf die Kinderliteraturtage vor, in deren Mittelpunkt sie dieses Mal vom 26. bis 28. September stehen werden. Neben mehreren schulinternen Veranstaltungen wird es im Krölpaer Schloss auch ein großes öffentliches Finale für Jung und Alt geben, so das Programm.

Die Krölpaer Kinderliteraturtage finden nach dem Vorbild der Thüringer Literatur- und Autorentage auf Burg Ranis seit 2008 meist im Herbst statt.

„Es ist wieder eine Kooperation zwischen der Grundschule, der Gemeinde Krölpa und unserem Verein, und Ziel ist die Förderung von Lesen und Schreiben und generell der Begeisterung für Literatur“, sagt Romina Nikolič, Projektmanagerin des Lese-Zeichen e. V. auf der Literatur- und Kunstburg Ranis. „Gerade durch den Schreibwettbewerb, den wir wieder organisiert haben, lernen die Kinder, dass sie mit ihren eigenen Worten etwas schaffen können, das nicht nur für den Deutschunterricht geeignet ist, sondern auch auf einer Bühne stattfinden und ihre Schulkameradinnen und Schulkameraden begeistern kann.“

Beitrag zur Belebung des Kulturortes

Die Kinderliteraturtage sind nicht zuletzt ein Beitrag zur Belebung des Krölpaer Schlosses als Kulturort, wie Jonas Chudasch, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde, bei früheren Gelegenheiten festgestellt hat.

Der Veranstaltungsreigen beginnt am Dienstag, 26. September, zunächst mit einem schulinternen Vorlesewettbewerb. Beteiligt sind Kinder aller Klassenstufen.

Am Mittwoch, 27. September, stehen ebenfalls schulintern mehrere Lesungen thüringischer Schriftsteller an. So sind Dorothee Herrmann mit ihrem Kinderbuch „Das Glücksschwein sucht das Glück”, Anne Gallinat mit ihrer putzigen Geschichte namens „Ein Schwanz, ein Huf, zwei Hörnchen“ sowie mit historischen Marionetten, Michael Kirchschlager als Ritter mit seinem „Emil aus der Drachenschlucht“ und die Erzählerin Antje Horn mit Märchen aus aller Welt zu Gast.

Preise für junge Kreative

Das große Finale ist für Donnerstag, 28. September, ab 9.30 Uhr angesetzt, und Eltern oder Großeltern, die die Zeit haben, seien zum öffentlichen Programm in der Grundschule herzlich willkommen, teilen die Veranstalter mit.

Michael Stavarič hat mit seinen Unterwassergeschichten schon Mädchen und Jungen in der Grundschule Ranis fasziniert. Foto: Clara Weiland / Archiv

Nach kurzen Auftritten der Erst- bis Viertklässler werden die Preise des Schreibwettbewerbes „Faszination Unterwasserwelt – Einmal abtauchen bitte!“ verliehen, an welchem sich kreative Mädchen und Jungen im Grundschulalter vor allem aus dem Saale-Orla-Kreis mit unterschiedlichsten Geschichten und Gedichten beteiligt haben.

Passend dazu liest der Schriftsteller Michael Stavarič aus seinen Büchern „Faszination Qualle“ und „Faszination Krake“, die für Kinder und Jugendliche genauso interessant seien wie für erwachsene Leser und Hörer.