Wegen Protestdemo: Eingeschränkter Betrieb im Krankenhaus Pößneck

Pößneck. Auch Pößnecker Mitarbeiter nehmen an einer Protestkundgebung in Erfurt teil und wollen so Druck auf Berlin machen.

Am Mittwoch, 14. September, kann es „in einigen Bereichen“ aller drei Standorte der Thüringen-Kliniken, also auch im Pößnecker Krankenhaus, zu einem „eingeschränkten Betrieb“ kommen. Grund ist die Teilnahme von Mitarbeitern an einer zentralen Protestaktion in Erfurt. Darauf haben die Thüringen-Kliniken am Dienstag aufmerksam gemacht.

Hintergrund des Protests ist eine bundesweite Kampagne der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die auf „massive wirtschaftliche Bedrohungen für die Krankenhauslandschaft“ aufmerksam machen will. Die Patientenversorgung sei gefährdet. Es müsse Druck auf die „Berliner Politik“ gemacht werden. In diesem Sinne beteiligen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Thüringer Krankenhäuser am Mittwoch, 14. September, ab 10 Uhr an einer Kundgebung mit dem Motto „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Gefahr“ vor dem Thüringer Landtag in Erfurt.

Die Thüringen-Kliniken werden in Erfurt mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Standorte Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck präsent sein, heißt es. „Die Notfallversorgung ist in jedem Fall sichergestellt“, so die kommunale Krankenhausgruppe.