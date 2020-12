Weihnachten im Kinderheim in Lichtenau

Neustadt-Lichtenau. Kinder- und Jugendeinrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Lichtenau gestaltet Festtage so familiär wie möglich. Geschenke der Wunschbaumaktion sind ein voller Erfolg

Weihnachtszeit ist Familienzeit. Eigentlich. In der Kinder- und Jugendeinrichtung der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla in Neustadt-Lichtenau versuchen die Pädagogen, ihren Schützlingen diese Zeit so familiär und so angenehm wie möglich zu gestalten.

Dieser Tage hat die Einrichtung mit allen Kindern und Betreuern eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. „Es gab ein kleines Programm. Ein Teil der Mitarbeiter hat Aschenputtel aufgeführt“, sagt Einrichtungsleiterin Maike Schipke. Daran hatten sowohl die Kinder als auch die Darsteller ihren Spaß.

Die Weihnachtsgeschenke unter dem festlich geschmückten Baum haben Menschen aus dem Orlatal und Oberland für die Kinder gekauft. Wie jedes Jahr hat der Behindertenverband Saale-Orla Wunschbäume an verschiedenen Standorten aufgestellt.

Wunschbaumaktion ist ein voller Erfolg

„Die Bescherung war ein voller Erfolg“, erzählt Maike Schipke. Die Päckchen seien reichlich gefüllt gewesen und die Kinder hätten sehr viel mehr bekommen, als sie sich wünschten. „Bei zwei meiner Schützlinge sind sogar ein paar Freudentränen geflossen.“ Diese Aktion sei wertvoll für die Kinder, weil sie Zuwendung erfahren, die sie vielleicht von ihren Eltern so nicht bekommen.

Am Ende der Weihnachtsfeier sei es den Kindern sogar gelungen, ihre Betreuer zu überraschen. Zwei von ihnen hatten eine Rede vorbereitet. „Sie haben sich bei uns bedankt für die Geduld, die wir mit ihnen haben. Sie seien sich bewusst, dass sie manchmal ganz schön anstrengend wären“, berichtet Maike Schipke. Das sei ein sehr schöner Lohn für die Arbeit der Betreuer.

„Wir haben die Wohngruppen in diesem Jahr besonders festlich geschmückt. Denn Corona macht nicht nur unseren Kindern zu schaffen, sondern auch uns“, sagt Maike Schipke. Ein wenig mehr Gemütlichkeit durch Lichterglanz und Weihnachtsschmuck sei ja das mindeste, was man tun könne. „Die Kinder leiden natürlich darunter, dass so viele Aktivitäten wie etwa der Besuch von Weihnachtsmärkten wegen Corona ausfallen mussten.“ Zudem würden viele Kinder seit dem neuerlichen harten Lockdown die Befürchtung hegen, dass sie an Weihnachten ihre Familien nicht besuchen dürfen.

Pandemie für Kinder und Betreuer belastend

Die ländlich gelegene heilpädagogisch orientierte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Lichtenau bietet auf über 10.000 Quadratmetern Freifläche für 24 Bewohner zwischen 6 und 18 Jahren ausreichend Platz zur Entfaltung. Foto: Conni Winkler

Doch nicht nur das. Vielen fehle der reguläre Schulbetrieb. Vor der coronabedingten Schulschließung habe es beinahe jede Schule unterschiedlich gehandhabt. „Die einen hatten ein tageweises Wechselmodell eingeführt und andere Schulen setzten auf die Trennung von Klassen durch Vormittags- und Nachmittagsunterricht.“ Das habe die Betreuer in der Einrichtung an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. „Seit Mitte März mussten wir auch die Vormittagszeit durch Betreuung abdecken, wo die Kinder sonst allesamt in der Schule sind“, sagt Maike Schipke. Doch nun sei dieses Jahr geschafft. Die Kinder und Jugendlichen hätten trotz dieser Herausforderungen bei allem gut mitgemacht. „Und jetzt wird Weihnachten gefeiert.“

Der 16-jährige Hannes*, der zum zweiten Mal seit eineinhalb Jahren in der Einrichtung wohnt, hat beim Dekorieren geholfen. „Am liebsten gehe ich unserem Hausmeister zur Hand. Das macht mir Spaß.“ Die Weihnachtsfeiertage werde er bei seiner Oma verbringen. „Sie macht Heiligabend immer Karpfen. Den esse ich nicht. Deshalb will mir mein Vater extra Gyrossuppe kochen“, sagt Hannes.

Viel Zuwendung und Trost an den Festtagen

Der 14-jährige Fynn* hingegen, der seit drei Jahren in der Einrichtung ist, wird die Feiertage zusammen mit anderen Kindern im Heim verbringen. Das sei für ihn nicht leicht, erzählt Maike Schipke. Daher habe sie für die Feiertage mehr Personal als sonst eingeteilt. Drei bis vier Betreuer werden mit ihren Schützlingen Weihnachten so familiär wie möglich feiern. „Diejenigen, die das Fest bei uns verbringen, benötigen besonders viel Zuwendung und Trost“, sagt die Leiterin. An diesen Tagen dürften die im Haus Verbliebenen auch mal ein bisschen länger fernsehen oder am Computer spielen, so wie das eben auch in Familien sei.

„Am Heiligen Abend werde ich wohl am Computer zocken und am Abend gibt es noch mal Geschenke“, erzählt Fynn, der in der Adventszeit blecheweise Plätzchen gebacken hat, wie er sagt. Vom traditionellen Weihnachtsspaziergang allerdings halte er nichts. „Da bleibe ich lieber in meinem Zimmer und warte dort auf das Abendessen.“ Sagt’s und blickt zu Boden. Mehr wolle er gerade nicht über Weihnachten erzählen.

*Namen von der Redaktion geändert