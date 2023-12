Weihnachtgebäck wird teuer: Pößnecker Bäcker erzählt, wieso der Stollen dieses Jahr fast 40 Euro kostet

Pößneck Ab Ende November ist das süße Gebäck überall zu haben. Doch die hohen Preise für Weihnachtsstollen dürften sowohl Bäckern als auch Kunden sauer aufstoßen.

Mit dem Einläuten der festlichen Jahreszeit beginnt auch die Zeit für das beliebte winterliche Gebäck: den Stollen. Für Frank Schneider, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Pößneck, hat damit am 25. November der Stollenverkauf begonnen. Das Backen in der heimischen Weihnachtsbäckerei kann ebenfalls beginnen.

Auf die Frage, ob er den Stollen selbst bäckt, antwortet Schneider entschlossen: „Ja, freilich!“ Seit mehr als 30 Jahren macht er das und weiß deshalb genau, was dabei zu beachten ist. „Der Teig braucht viel Zeit zum Reifen und Ruhen, weil es ein sehr schwerer Teig ist. Die Backtemperatur muss richtig sein und auch im Raum muss es schön warm sein“, sagt Frank Schneider. „Der Stollen hat es gerne warm, der möchte nicht auskühlen. Ich stelle ihn deshalb immer an die wärmste Stelle der Backstube.“

Pößnecker Bäcker: Hochwertige Zutaten sind das A und O

Einen Stollen zu backen ist laut dem Bäcker aber kein Hexenwerk. „Es ist nicht schwerer als alles andere. Man muss eben wissen, wie es geht. Man muss die Ofentemperatur richtig einstellen“, sagt Schneider. „Zu heiß ist nicht gut und zu kalt auch nicht.“ Das Besondere an seinem Stollen sei vor allem die Verwendung hochwertiger Zutaten.

„Wir nehmen nicht das Billigste, das angeboten wird. Wir kaufen beispielsweise ordentliche Mandeln, Rosinen und Zitronat. Aber mittlerweile ist es auch sehr teuer“, sagt der Inhaber der Bäckerei. Das Mehl für das Gebäck sei außerdem aus der Region. „Es kommt aus der Mühle in Pöllwitz bei Zeulenroda. Aber die anderen Zutaten wie eben Mandeln, Rosinen und Orangeat bekommt man nicht aus der Region“, so Schneider.

Stollen kostet mittlerweile fast 40 Euro

Eine geheime Zutat gebe es in seinem Stollen nicht. Die Rezepte würden sich schon unterscheiden. „Wir backen und verkaufen grundsätzlich nur einen Stollen und das ist unser ThüringerButterstollen. Den haben wir in verschiedenen Größen und auch geschnitten“, sagt Schneider. Doch die momentane Kriegslage wirke sich stark auf den Preis aus.

„Wenn ich ganz ehrlich bin, dann haben wir vor dem Krieg das Doppelte verkauft, weil der Stollen jetzt einfach viel teurer geworden ist. Ein Zwei-Kilo-Stollen kostet mittlerweile fast 40 Euro. Das muss er aber auch kosten, sonst rechnet es sich nicht“, so Schneider. Die Kosten für die Zutaten sowie die Energie seien sehr gestiegen. Natürlich seien die Personalkosten auch ein Faktor.

„Aber ich verstehe, wenn es den Leuten zu teuer ist. Wenn ich den Preis sehe, erschrecke ich selbst auch“, sagt Schneider. Beim Blick auf die Preise seiner Mitbewerber entdecke er keine gravierenden Unterschiede. Doch zum Glück gebe es zu Weihnachten nicht nur ein Gebäck. „Unser Lebkuchen ist auch beliebt“, sagt Frank Schneider.