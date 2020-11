Weihnachtsbaum schlagen in Wittchenstein erlaubt

Bernd Passen macht sich keine Sorgen um sein Geschäft. Wo im Jahr von Corona viele um ihre Existenzen fürchten müssen, rechnet er nicht damit, dass der Weihnachtsbaum-Absatz sinken wird. „Vielleicht wird er eher noch steigen“, könnte er sich vorstellen. Denn, wenn nicht in großer Familie gefeiert werden darf und viele doch in diesem Jahr zu Hause bleiben, kauft der ein oder andere vielleicht einen Baum, der sonst keinen benötigt hätte.

Auf dem Tannenhof Passen in Wittchenstein ist in jedem Fall alles vorbereitet für den Dezember. Seit Tagen schon werden Bäume – vorrangig Nordmanntannen – gefällt, verpackt und an Verkaufsstände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt verschickt. An den Adventswochenenden kann die Kundschaft ihren Lieblingsbaum dann auch wieder selbst auf der Plantage aussuchen und schlagen.

Nur der traditionelle Weihnachtsmarkt, der sonst zum Besuch auf dem Tannenhof gehört, der wird in diesem Jahr ausfallen. Glühwein, Bratwurst und Kunsthandwerk kann er also nicht anbieten, bedauert Bernd Passen. Grundsätzlich, das ist ihm anzumerken, ist er aber einverstanden mit den Kontaktbeschränkungen.

Auch Online-Handel soll etabliert werden

Veranstaltungen, die sonst von Firmen gebucht wurden, fallen zwar auch aus, aber stattdessen setzten die Großkunden auf das Verschenken von Gutscheinen. Sein Schwiegersohn versuche zudem, einen Online-Handel zu etablieren. „Das machen wir aber vom Niederrhein aus – und ob sich das auszahlt, wird sich erst in zwei, drei Wochen zeigen“, denkt Bernd Passen.

Die Menschen ihren Baum selbst aussuchen zu lassen, soll diese Idee aber nicht ersetzen. Denn es ist ein Erlebnis durch die riesige Plantage voller Bäume zu spazieren. Zu jedem seiner Bäume kann der Inhaber etwas erzählen. Er erklärt, dass die unteren Zweige an den Tannen schon in der Fläche abgeschnitten werden. „Wenn wir das erst nachträglich machen würden, sieht der Baum ja dann ganz anders aus“, erklärt er. An anderen Bäumen bemerkt er, dass es in diesem Jahr noch einmal spät Frost gegeben hat, denn die Zapfentriebe sind abgestorben. Auch gelbe Nadeln fallen ihm hier und da ins Auge. Für den Verkauf als Weihnachtsbaum seien diese Makel nicht schlimm, aber als Experte weiß er, dass mit den Pflanzen etwas nicht stimmt.

Einen Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr an den Adventswochenenden auf dem Tannenhof Passen in Wittchenstein (Geroda) nicht geben. Selber schlagen wird aber wie gewohnt möglich sein. Foto: Caroline Reul

Eine Tanne muss das ganze Jahr betreut werden

„Diese hier kommen alle in den Mulcher“, sagt er und zeigt auf eine lange Reihe etwa meterhoher Bäume, die eher ungleichmäßig gewachsen sind. Er ärgere sich schon seit zwei Jahren über sie. „Keinen von denen wöllte ich verkaufen“, erklärt er. Und irgendwann müsse man aufhören sich zu ärgern und Konsequenzen ziehen. Das habe ihm sein Vater beigebracht - und in den vielen Jahren seines Berufsleben habe das der 65-Jährige selbst erfahren. „Jeder Baum kostet Geld und muss gepflegt werden“, betont er. 78 „Handbesuche“, so drückt es Bernd Passen aus, erhält jeder Baum, bevor er erntereif ist.

Die Menschen würden oft verkennen, wie viel Arbeit das mache. Gern verdeutliche er Kindern am lebensnahen Beispiel, dass so ein Baum eben nicht mit Getreide gleichzusetzen ist. „Sagen wir das Kind ist vier Jahre alt – ein Baum, der nicht mal so groß ist, ist aber schon fünf Jahre alt – also älter als das Kind.“ Und, was man auch schnell aus dem Blick verliere: So eine Tanne muss das ganze Jahr über betreut werden.

Letztlich ist sein Gewerbe aber seine Leidenschaft und alles, was damit zusammenhängt ebenso. Er sei mit dem Weihnachtsbaumgeschäft aufgewachsen und etwas anderes kommt für nicht in Frage. Er habe es ausprobiert. Er freut sich auf die Besucher, die ab diesem Wochenende wieder nach Wittchenstein kommen und hofft auf beste Voraussetzungen: Minus 5 Grad Celcius, 10 Zentimeter Schnee und Sonnenschein.

Weihnachtsbaumschlagen auf dem Tannenhof Passen in Wittchenstein, 1. bis 4. Adventswochenende, 9 bis 16 Uhr