Weihnachtsbilder für Neustädter Adventskalender gesucht

Die Weihnachtszeit rückt mit großen Schritten näher und bald werden sich die Städte wieder weihnachtlich präsentieren. Auch Neustadt wird dann mit passender Dekoration und Beleuchtung festlich geschmückt sein. Dazu beitragen soll auch eine besondere Aktion, zu welcher die Stadt nun die kleinen Bewohner der Stadt aufruft. Gesucht sind selbstgemalte Weihnachtsbilder, aus denen ein riesiger Adventskalender in den Fenstern des Neustädter Lutherhauses entstehen soll.

„Unser Gedanke war, dass sich die Kinder in der Stadt wiederfinden. Da sie in diesem Jahr nicht die Möglichkeit haben, beim Adventsmarkt auf der Bühne aufzutreten, wollten wir in dieser Form die Gelegenheit bieten, ihre persönliche Note und ein Stück Weihnachten in die Stadt zu bringen“, erklärt Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe.

Angehalten sind daher alle Kinder in Neustadt und den Ortsteilen künstlerisch aktiv zu werden und ein schönes Weihnachts- oder Wintermotiv auf ein Blatt auf A4-Papier im Hochformat zu malen. „Das Bild kann gerne auch einen Neustadt-Bezug haben“, so der Kulturamtsleiter. Auch ein Briefchen, der Namen, Alter und Wohnort der kleinen Künstler oder auch Näheres zur Wahl des Motivs verrät, wäre schön.

Die 24 schönsten Bilder werden dann in je einem Fenster des Lutherhauses als Adventskalender zu sehen sein. Und auch alle anderen abgegebenen Zeichnungen werden berücksichtigt.

Jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember wird ein Fenster „angeknipst“, in dem ein Bild vergrößert und beleuchtet erscheint, sodass mit jedem Tag der Vorweihnachtszeit, das Lutherhaus mit den Bildern etwas mehr strahlt. „An Heiligabend sollen dann 24 Bilder leuchten“, sagt Ronny Schwalbe.

Abgegeben werden können die Bilder während der Öffnungszeiten in der Touristinformation im Lutherhaus, entgegengenommen werden diese außerdem im Bürgerbüro. Darüber hinaus kann der Briefkasten an der Rathaustreppe genutzt werden, das Blatt sollte allerdings beim Einwerfen nicht geknickt werden.