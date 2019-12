Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmann in Krölpa mit der Kutsche unterwegs

Zum dritten Mal war es Harald Pitzing aus Zella ein Bedürfnis, Kindern aus der Gemeinde Krölpa an Heiligabend eine ganz persönliche kleine Freude zu machen. So warf er sich in ein Weihnachtsmannkostüm, malte sich die Wangen rot und packte Süßigkeiten in einen Sack, und los ging’s mit der Kutsche durch mehrere Dörfer der Einheitsgemeide Krölpa. Der nervende, zeitweise strömende Regen am frühen Nachmittag schreckte ihn nicht ab.

Mit den Gedichten und Liedern haperte es zwar manchmal, trotzdem hatte der Weihnachtsmann für jedes Kind etwas in seinem Sack. Foto: Marius Koity / OTZ

An vorher bekanntgegebenen Treffpunkten wurde er von einer am Ende insgesamt dreistelligen Zahl Menschen begrüßt. Vor dem Krölpaer Schloss beispielsweise warteten kurz nach 14.30 Uhr etwa 50 Ortsansässige - Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern - auf den Weihnachtsmann. Zwar haperte es mitunter mit den kleinen Gedichten und Liedern, eine Kleinigkeit gab es aber für jedes Kind.

Nach der ersten Station um 14.15 Uhr in Trannroda hielt der Weihnachtsmann noch in Krölpa, Gräfendorf, Rockendorf und natürlich in Zella, wo er um 16 Uhr eintreffen sollte.

Die Kutsche führte Jens Heidrich.