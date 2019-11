Pößneck. Puppenspiel im Mehrgenerationenhaus in Pößneck

Weihnachtsmann-Suche im Theater-Café

Zur ersten Veranstaltung im Advent wird am Samstag, 30. November, um 15.30 Uhr ins Theater-Café im Mehrgenerationenhaus in Pößneck eingeladen. Besucher können sich auf das Stück „Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann“ freuen, das auf der Puppenbühne zu sehen sein wird. „Im Anschluss daran können sich Klein und Groß im Puppenspiel probieren und selbst das Kasperle zum Leben erwecken“, kündigt Maria Janke vom Puppentheater an. Auch für das weibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Der Einlass zur Veranstaltung ist ab 15 Uhr