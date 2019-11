Auch im Winter haben es die Ziegen auf dem Hof der Familie Hatzel bei Gössitz recht gemütlich. Für die Weihnachtsmarktgäste hilft da am Samstag zum Beispiel ein Lagerfeuer.

Gössitz. Handgemachtes, Köstlichkeiten und Lagerfeuer am Samstag

Weihnachtsmarkt auf dem Ziegenhof

Auf dem Ziegenhof im Saaletal in Neumannshof findet am Samstag, 30. November, ein Hof-Weihnachtsmarkt statt. Die Betreiber-Familie Hatzel teilt mit: Es ist ein gemütliches Einstimmen auf die Weihnachtszeit vorbereitet – inklusive Lagerfeuer. Verschiedene Händler würden auf dem Hof und in der neuen Mehrzweckhalle ihre Waren feilbieten. Darunter ist viel Handgemachtes, etwa Keramik, Spielwaren, Genähtes, Gestricktes, Bauernsalze und noch einiges mehr.

Damit niemand mit knurrendem Magen in die Adventszeit starten muss, werde es Köstlichkeiten vom Rost, Gulaschsuppe und dazu verschiedene Sorten Glühwein geben. Als Gaumenfreuden locken demnach auch frisch gebackene Detscher, hausgebackener Kuchen, Plätzchen und Kaffee. Für Kinder gebe es neben heißer Schokolade zum Aufwärmen auch eine Bastelstation. „Der Weihnachtsmann und sein Wichtel besuchen uns“, vergessen die Veranstalter nicht zu erwähnen.