Weihnachtsmarkt mit Märchenaufführung in Pößneck-Schlettwein

Pößneck-Schlettwein. Mütter und Väter spielen „Aschenputtel“ im Saal des Bergschlösschens.

Einer der letzten ein- bis zweitägigen Weihnachtsmärkte der Saison im Orlatal wird am Wochenende in Schlettwein gefeiert. Im und am Bergschlösschen im Pößnecker Ortsteil sind Gäste am Samstag, 10. Dezember, ab 14 Uhr willkommen. Das gesellige Beisammensein im Advent organisiert der Carnevalsclub Schlettwein (CCS).

Wie CCS-Chef Yves Günther auf Nachfrage mitteilte, wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht mehr so groß wie vor Corona sein. Am Glühwein und der einen oder anderen kulinarischen Spezialität werde es trotzdem nicht mangeln. Und an zwei-drei Ständen sollten durchaus Geschenkempfehlungen für Christkind und Weihnachtsmann zu finden sein.

Höhepunkt des Samstagnachmittages werde sicher die Märchenaufführung des Dornröschenclubs sein. Mütter und Väter haben dieses Mal frei nach den Gebrüdern Grimm „Aschenputtel“ inszeniert. Beginn im Saal des Bergschlösschens ist um 15 Uhr. Eine erste Aufführung bieten die beherzten Laienspieler bereits am heutigen Nachmittag exklusiv für die Schlettweiner Kindertagesstätte an.