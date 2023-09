Weinfest in Triptis mit edlen Tropfen, die den Geschmack vieler Menschen im Osten treffen

Triptis. Welches Weingut dieses Mal im Mittelpunkt steht und mit welchen Programmpunkten die Genießer rechnen können.

Die Weinfeste im Triptiser Schützenhaus sind, Stammgästen zufolge, immer ein Erlebnis. Hierfür sorgt nicht zuletzt die meist aufwendige Dekoration des Saales.

So haben am Sonntag die Familien Brömel und Wißgott sowie Wolfgang Auer mit Leitern und viel Liebe zum Detail ehrenamtlich ein großes Stück der entsprechenden Deko-Arbeiten erledigt. Am Mittwoch und am Freitag kommt es zu weiteren Einsätzen, denn es müsse noch frisches und meist gespendetes Grün wie Efeu, Lampionblume und Hagebutte eingearbeitet werden, außerdem seien die Tische zur Sitzordnung fertigzustellen, berichtet der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott, der sich auch hauptamtlich in die Vorbereitung der Veranstaltung hinein gekniet hat.

Am Samstag, 23. September, ist dann soweit – es steigt das 24. Triptiser Weinfest. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Tanzveranstaltung mit Verkostung

Das Weinfest findet als „traditionelle Tanzveranstaltung mit Verkostung“ im Saal des Schützenhauses statt, so Wißgott. „Wir freuen uns auf einen regionalen Winzer – auf das Weingut Schulze aus dem Burgenlandkreis“, welches fünf Rot- und Weißweine vorstelle. Für Musik sorgt die wohlbekannte Andreas-Lorenz-Band. „Als Programmpunkt haben wir uns außerdem überlegt, zwei regionale Originale einzuladen, bei denen kein Auge trocken bleibt“, macht es Wißgott spannend. Die Versorgung übernehme „gewohnt professionell“ der Triptiser Carneval Verein.

Gerade für die Sitzordnung sei es wichtig, dass sich Kurzentschlossene am besten bis Freitag die Tickets sichern, so Wißgott. Karten gibt es im Triptiser Reisebüro in der Ernst-Thälmann-Straße 29 oder können im städtischen Kulturamt per Mail kultur@triptis.de reserviert werden.

Vergleichsweise junges Weingut

Was spricht für das Weingut Schulze? „Dass es Weine herstellt, die den Geschmack vieler Menschen in den neuen Bundesländern treffen und die im gut sortierten regionalen Handel wie Globus Hermsdorf erhältlich sind“, so Wißgott, der mit dem Weinfest ein bisschen auch mitteldeutsche Wirtschaftsförderung verbindet.

Das vergleichsweise junge Weingut Schulze mit mehreren Lagen zwischen Saale, Unstrut und Weißer Elster stehe erstmals auf der Bühne des Triptiser Schützenhauses. Erst in diesem Sommer sei es bei einer Gebietsweinprämierung der Saale-Unstrut-Region achtmal mit Gold und als „bestes Weingut der Gebietsweinprämierung 2023“ mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Winzer Marcel Schulze werde sich den Triptisern gemeinsam mit der frischgebackenen 10. Zeitzer Weinprinzessin Lea-Maria Bernadowitz vorstellen.