Weiße Flecken im Funknetz ausradieren

Wer an den südlichen und nördlichen Rändern des Orlatals lebt oder unterwegs ist, hat mancherorts mit schlechtem bis gar nicht vorhandenem Mobilfunknetz zu kämpfen. Telefonieren mit dem Handy geht nicht, Internetanwendungen per Smartphone erst recht nicht. Die Telekom behauptet gar: „Die allgemeine Netzabdeckung für LTE liegt bei 97 Prozent.“

Planungen in Peuschen

Der derzeitige erdgebundene Breitbandausbau ist zwar löblich, aber flächendeckender Handy- und Internetempfang ist manchem wichtiger. Der Peuschener Bürgermeister Stefan Fröhlich zum Beispiel, kann davon ein Lied singen: „In den Ortsteilen Bahren und im Oberdorf von Peuschen gibt’s ein bisschen Empfang, im Unterdorf und Laskau geht gar nichts.“ Besucht man die Internetseite der Bundesnetzagentur stutzt man allerdings, denn im Norden von Peuschen stehe eine feste Funkanlage. „Aber sicherlich nicht für das mobile Netz“, kommentiert er. Um den Empfang zu verbessern, besonders für Laskau, verhandelt die Gemeinde Peuschen direkt mit der Deutschen Telekom, beziehungsweise dem Tochterunternehmen Deutsche Funkturm. Dieses betreibt im Saale-Orla-Kreis insgesamt 80 Mobilfunkstandorte. „Wir planen jeweils einen neuen Standort in Peuschen und Volkmannsdorf. Aktuell suchen wir dort nach geeigneten Flächen, die die funktechnischen Voraussetzungen zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung erfüllen“, teilte Dirk Koczwara, Sprecher des Mastbetreibers, mit. Die Bauvorhaben befinden sich jedoch noch in einer frühen Planungsphase.

Jagd nach Funklöchern

Allerdings gibt es Gemeinden, die sich Funkmasten nur schwerlich leisten können, wie zum Beispiel Gertewitz. „Die ersten Häuser auf der Kuppe haben Netz, fährt man ins Dorf hinunter, hat man keinen Empfang mehr. Das Problem betrifft also fast alle Einwohner“, sagt Günter Brüsch, Gertewitz’ Bürgermeister. Man telefoniere deshalb nur übers Festnetz. Eine Internetverbindung werde über ein regionales Richtfunknetz bereitgestellt. Um das Funkloch endlich zu stopfen, beschloss und beantragte der Gemeinderat die Teilnahme an der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“. Das Telekommunikationsunternehmen sponsert 50 Anlagen deutschlandweit. In einer Mitteilung wird die Inbetriebnahme bis Ende 2020 versprochen. Stichtag für die Anmeldung war der 30. November. Allerdings taucht Gertewitz in der Aufzählung von Deutsche Funkturm Sprecher Koczwara nicht auf. „Die Telekom hat Anträge für die Aktion ‘Wir jagen Funklöcher’ aus den Kommunen Gefell, Triptis, Neustadt und Schöndorf erhalten.“

Nun hofft Brüsch, dass seine Gemeinde ausgewählt wird. „Wir lassen nichts unversucht“, antwortet er auf die Frage hin, wie wahrscheinlich es ist, unter den Kommunen zu sein, die den Zuschlag erhalten.

Fünf Anträge gestellt

Funklöcher will auch Triptis jagen. Um den Zuschlag buhlen jeweils die Ortsteile Schönborn, Ottmannsdorf, Burkersdorf, Hasla und Pillingsdorf. Ganze fünf Anträge stellte die Verwaltung. „Bis auf Hasla könnten die Anlagen an den jeweiligen Feuerwehrgerätehäusern errichtet werden, in Hasla an der Bushaltestelle“, sagt Bürgermeister Peter Orosz. Er hofft, dass wenigstens ein Standort ausgewählt wird. In den Neustädter Ortsteilen Breitenhain und Lichtenau gibt es auch Funklöcher, auch für diese laufen Anträge. „Zumindest gibt es vertragliche Zusagen, dass es für Lichtenau bis 2022 einen Breitbandanschluss gibt“, so Bürgermeister Ralf Weiße.