Ende 2020 fällte Forstunternehmer André Lehmann aus Hütten einen Großteil der Bäume, die eine Gefahr darstellten, an dem Steilhang gegenüber des ehemaligen Porzellanwerks in Langenrorla. Nun stehen noch weitere Arbeiten an, welche ein Ottendorfer Forstbetrieb erledigen soll.

An einem Steilhang besteht noch Gefahr für Leib und Leben wegen herabfallendem Totholz

Weitere Baumfällungen in Langenorla

Langenorla. In der jüngsten Gemeinderatssitzung von Langenorla beschlossen die Mitglieder des Rates die Auftragsvergabe für weitere Baumfällungen am Hang gegenüber des ehemaligen Porzellanwerks. Bereits im November wurden schon mehr als 150 Bäume am Radweg, Sportplatz und ebenjenem Steilhang gefällt. Das sei allerdings noch nicht ausreichend gewesen, wie eine weitere Baumschau zeigte. Denn übriges loses Astwerk, kranke und tote Bäume stellen noch imer eine ernstzunehmende Gefahr für Personen und Besitztümer dar.

Die weitere „Abwendung akuter Gefahrensituationen an öffentlichen Straßen“, wie es im Beamtendeutsch so schön heißt, soll bis etwa Mitte März erfolgt sein. Der Ottendorfer Forstbetrieb Körner erhielt vor Kurzem mit dem Angebotspreis von etwa 3200 Euro den Zuschlag vom Gemeinderat. Insgesamt wurden dann knapp 30.000 Euro in den vergangenen Monaten für Baumfällungen ausgegeben. Gefördert wird die Maßnahme zu 90 Prozent vom Land Thüringen.

Ursprünglich sei das "Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald" Ende des Jahres ausgelaufen, aber eine erbetene Verlängerung des Förderzeitraums seitens der Gemeinde wurde jedoch genehmigt, so Langenorlas Bürgermeister Lars Fröhlich. „Denn wir sind ja von der Witterung abhängig.“