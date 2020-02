Meine Meinung: Weitsichtige Entscheidung

Brexit und Coronavirus haben die schweren Waldbrände von Australien aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei wurde erst vor wenigen Tagen ein Buschbrand ausgelöst, der die Hauptstadt Canberra bedroht. Ein Scheinwerfer eines Militärhubschraubers entzündete bei der Landung Gras in einem Nationalpark. Das Unheil nahm seinen Lauf.

In unseren Breiten ist es wahrscheinlicher, dass ein Autofahrer bei der Fahrt durch den Wald eine glühende Zigarettenkippe aus dem Fenster wirft oder sein Fahrzeug mit heißem Katalysator auf einem knochentrockenen Waldweg abstellt. Bei zunehmender Trockenheit wie in den vergangenen zwei Jahren kann sich ein Flächen- oder Waldbrand schnell entzünden. Auch bei uns.

Dann ist es von Vorteil, wenn Ortsteilfeuerwehren über ein Fahrzeug verfügen, das auch Löschwasser an Bord hat. Das haben der einstige Stadtbrandmeister Ronny Kaufmann und die Neustädter Stadtväter und

-mütter richtig erkannt. Denn die flächenmäßig um die Gemeinden Linda, Dreba und Knau gewachsene Orlastadt hat inzwischen so eine Ausdehnung, dass es wirklich von Vorteil ist, wenn die Feuerwehren in den Ortsteilen gut ausgerüstet sind und im Fall eines Falles den Entstehungsbrand vor Ort bekämpfen oder bremsen.