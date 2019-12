Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weniger ist manchmal mehr

Die Nutzung öffentlicher Bereiche durch Gewerbetreibende ist vielerorts ein heißes Thema. Oft geht es um die Höhe der sogenannten Sondernutzungsgebühren, öfter aber um das Ausmaß der Ausbreitung einzelner Läden und Gaststätten auf städtischem Grund und Boden. Ich erinnere nur an den Schlagzeilen produzierenden Fall aus Gera, wo Senioren mit ihren Rollatoren und Gehstöcken im Sinne eines Protests bewusst gegen die Tische und Stühle einer Premium-Gastronomie stießen, weil diese sich für den Geschmack der älteren Herrschaften zu breit gemacht habe in der Fußgängerzone, in der Saison vor allem aber den Gehweg versperrt.

Außenwerbung und -gastronomie im Sinne einer Sondernutzung sind kommunalpolitisch ein schmaler Grat. Was da öffentliches Interesse ist, was der Belebung der Innenstadt dient, was als Wirtschaftsförderung mindestens machbar sein muss, was es kosten darf oder soll, das sieht jeder anders. Wie auch immer die Geschichte um die mehr oder weniger notwendige Reform der Sondernutzungsgebührensatzung in Pößneck ausgeht, die der Grüne/SIP-Stadtratsfraktion wichtig ist – das bisschen Fußgängerzone sollte eine solche bleiben. Und vor einzelnen Läden ist tatsächlich weniger mehr.