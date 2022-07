Weniger ist mehr

Theresa Wahl über so manchen Schilderwald auf den Straßen.

„Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht!“ Diese Redewendung kann man auch gut auf den Schilderwald übertragen, der einem mancherorts auf den Straßen begegnet. Hinweistafel und Verkehrszeichen reihen sich wie an der Schnur aneinander, und am Ende leidet der Auto- und Fahrradfahrer und auch jeder andere Mensch, der mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs ist, an kompletter Reizüberflutung.

Meist kann man die vielen Informationen – die einem vermittelt werden sollen, in den Bruchteilen von Sekunden, die man nur hat, einen Blick darauf zu werfen – gar nicht erfassen, geschweige denn verarbeiten. In diesem Fall kann man definitiv davon sprechen, dass weniger oft mehr ist.

Viele Gemeinden bemühen sich deshalb schon seit Längerem, unnötige Verkehrsschilder abzubauen, um auf den Straßen klarere und übersichtlichere Verhältnisse zu schaffen. Und wie bei so Vielem gelingt dieses Anliegen mal mehr oder weniger gut. Schon alleine, weil zu Sinnhaftigkeit von manchen Verkehrszeichen und Hinweistafeln durchaus unterschiedliche Meinungen bestehen.

Sackgassen-Schild in Mittelpöllnitz sorgt für Irritation