Weniger Völkerverlust bei Bienen im Landkreis

Normalerweise habe man in den vergangenen Jahren immer einen Völkerverlust von 20 bis 30 Prozent gehabt. In diesem Jahr sind es gar keine Völker oder vielleicht mal eines, das den kalten Winter nicht übersteht.

Die Winter sind milder geworden, das können auch die Imker in ihrem Bereich ablesen, wie Gerd Lehmann, Vorsitzender des Imkervereins Pößneck, auf Nachfrage bestätigt.

Die Bienenvölker kommen schneller ins Frühjahr, sagt der Imker. „Mehr Honig gibt es aber deswegen nicht“, erläutert Gerd Lehmann, denn auch die Blütezeit sei dann schneller vorüber. Begründet wird der Umstand mit langen Trockenzeiten. „Die Bienen konzentrieren sich auf die Blüten, die da sind. Dann steuern sie die nächsten an.“ Die Nektarquellen wechseln und im Normalfall gibt es ein Überangebot an Nektar.

Bienenschwarm-Notruf eingerichtet

Auch starke Temperaturschwankungen seien für die Bienen nicht gut. „Dann lieber einen kalten Winter, das ist auch den Imkern lieber“, sagt Lehmann. Das gelte aber nur für die Honigbienen. „Für Wildbienen muss man das gesondert betrachten“, so der Vereinsvorsitzende.

Nicht selten kommt es vor, dass Bienenschwärme auch in anderen Gärten auftauchen. Deswegen hat der Verein auf seiner Website den Unterpunkt „Bienenschwarm-Notruf“ eingerichtet. „Wenn man beispielsweise einen Schwarm in einem Obstbaum hat, kann man diese Nummer anrufen“, so Lehmann.



Bienenschwarm-Hotlines für die Region Pößneck und Umgebung: Telefone 01577/3831590 oder 03647/421422, Mobil 0171/6500965 oder 0171/5414955 und von 9 Uhr bis 18 Uhr auch unter der 03647/412379.