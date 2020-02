Wenn der Wald zur Müllkippe wird

„Was geht nur in den Köpfen mancher Menschen vor?“ Das fragt sich Torsten Veckenstedt, Förster im Revier Strößwitz im Forstamt Neustadt. Wie schon so oft in den vergangenen 15 Jahren habe er erst kürzlich wieder zusammen mit seiner Lebenspartnerin Müll, der eine ganze Pickup-Ladefläche füllte, aufgelesen. Dieser lag direkt unter dem Informationsschild zum Naturschutzgebiet Weißacker, das sich östlich von Lichtenau erstreckt.

„Es ist einfach nicht zu begreifen, was sich manche Mitmenschen dabei denken, ihren Müll zu Hause ins Auto zu laden, in den Wald zu fahren und dort unter dem Risiko auch noch dabei entdeckt zu werden, direkt unter die Infotafel des Naturschutzgebietes Weißacker wieder abzuladen – was für ein Aufwand!“, macht der Revierförster seinem Unmut Luft. Wenn man bedenke, dass eigentlich jeder für alle Arten von Müll eine Tonne direkt vor der Haustür stehen habe, in die man fast alles, was daheim anfalle, entsorgen kann – und dass zum größten Teil auch noch kostenlos. „Und nichts anderes liegt da draußen im Wald: Glasflaschen und Gläser, für die man mitunter sogar noch Pfand bekommt, oder für die an vielen Stellen in der Stadt und in jedem Dorf offizielle Sammelcontainer stehen. Plastikverpackungen jeglicher Art, die einfach zu Hause im gelben Sack entsorgt werden können“, zählt Torsten Veckenstedt auf. Auch alle Arten von Pappen und Kartons und säckeweise alte Kleidungsstücke, die man in der Stadt in Altkleidercontainer schaffen könnte, seien dort zu finden. Ebenso Auto- und Motorradreifen, die jede Werkstatt für einen verschwindend geringen Obolus entsorge bis hin zu Resten von Baumaßnahmen in Mengen, die locker in die Restmülltonne passen würden.

Wald nicht noch mehr durch Ablagern von Müll zumuten

„Ist es einfach Gedankenlosigkeit oder etwa die Unfähigkeit, alte Gepflogenheiten aus längst vergangenen Zeiten abzulegen, als noch jeder Ort irgendwo im Wald seine Müllkippe hatte, zu der man Samstagnachmittag gepilgert ist, um sich von allem, was einem unlieb wurde zu befreien. Oder ist es doch pure Absicht, um damit seinen Protest gegen die ungeliebten Naturschützer zum Ausdruck zu bringen?“, wundert sich der Revierförster. Gleichzeitig gibt er folgenden Denkanstoß mit auf den Weg: „Es sollte sich gerade in der heutigen Zeit, in der der Wald zunehmend unter den vielfältigsten Stressfaktoren, wie Stürmen, Borkenkäfern, Wassermangel und vielem anderen mehr, zu leiden hat, jeder von uns überlegen, ob er dem Wald noch mehr Belastungen durch das Ablagern von Müll jeglicher Art zumuten will. Oder ob es nicht doch vernünftiger, billiger, zeitsparender, sicherer und umweltschonender ist, den Müll dorthin zu schaffen, wo er der Gesellschaft noch Nutzen bringt oder zumindest nicht noch mehr schadet!“

Verursacher erwartet hohes Bußgeld

Leider sind Fälle, wie der von Torsten Veckenstedt beschriebene, keine Seltenheit. „Beinahe täglich gehen entsprechende Hinweise von Bürgern im Fachdienst Umwelt des Landratsamtes ein. Es werden Anzeigen von Polizei, Forstämtern und Gemeinden erstattet. Beispielsweise werden leider häufig größere Mengen an Hausmüll und Bauschutt in Wäldern und/oder an Straßen abgelagert, teilweise sogar gefährliche Abfälle mit Altöl und Chemikalien“, sagt Regina Butz, Fachdienstleiterin Umwelt im Landratsamt. Diesen Anzeigen werde nachgegangen.

Ansprechpartner für derartige Probleme sei die Untere Abfallbehörde, die Ordnungswidrigkeiten zu widerrechtlichen Abfallablagerungen ahndet. Häufig sei das Müll in Wald- und Naturschutzgebieten, aber auch öffentlich abgestellte Autowracks zählten dazu. Die Mitarbeiter des Landratsamtes würden diese Ablagerungen dokumentieren, in dem Müll nach Hinweisen suchen, etwa nach Namen und Adressen. Anschließend werde dann die ordnungsgemäße Entsorgung veranlasst. Hinweise von Zeugen seien ebenfalls sehr hilfreich. „Wird ein Verursacher gefunden, wird es teuer. Bußgelder im mindestens dreistelligen Bereich sind zu erwarten, teilweise auch höhere. Bis zu 150 Euro Bußgeld können beispielsweise bereits verhängt werden, wenn Abfall – etwa Verpackungen von Fast-Food-Anbietern – aus fahrenden Autos in die Umgebung geworfen werden“, erklärt Regina Butz. Eine Rolle bei der Höhe des Bußgeldes spiele aber auch der Aufwand der Entsorgung.