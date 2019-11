Wenn Feuerwehren aus dem Internet Gefahr droht

Die Triptiser Feuerwehr hat seit diesem Monat einen neuen Internetauftritt. Unter www.feuerwehr-triptis.de finden Nutzer ein zeitgemäßes, aufgeräumtes Onlineportal, das Informationen nicht nur zu aktuellen Einsätzen bietet und alle nötigen Kontaktdaten bereithält. Auch an die Mobiloptimierung wurde gedacht. Viele Menschen navigieren heute per Smartphone durchs Netz, also sollte eine Seite auch auf kleinen Bildschirmen etwas hermachen.

„Es geht uns dabei um die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben nichts zu verbergen, wollen uns als Feuerwehr präsentieren“, sagt Stadtbrandmeister Uwe Eitner am Donnerstag. So wolle man die Arbeit der Feuerwehrleute zeigen, die das alles freiwillig im Ehrenamt machten. Zudem sei die Feuerwehr stets auf Nachwuchs angewiesen und auf diese Weise wolle man Interesse wecken. Eine zugängliche Online-Präsenz sei dabei mittlerweile von großer Bedeutung. Über persönliche Kontakte habe man Verbindung zu einer Frau hergestellt, die sich bereit erklärte, für die Triptiser Wehr die neue Seite einzurichten. „Sie hat uns einen Gefallen getan“, sagt Eitner und betont: „Wir bedanken uns und sind sehr froh über das Ergebnis.“

Hackerangriffe auf Feuerwehren und weit darüber hinaus

Der Stadtbrandmeister erwähnt einen weiteren Grund für die Veränderung: „Unsere Seite war in der Vergangenheit zweimal gehackt worden.“ Man habe für eine Zeit keinen Zugriff mehr gehabt. Mehr führt er dazu nicht aus, aber auch deshalb habe man sich für etwas Neues entschieden.

Eine kurze Online-Recherche zeigt, Hackerangriffe auf Feuerwehren sind keine absolute Ausnahmeerscheinung. Cyberkriminelle lösen Funkmeldeempfänger aus (etwa 2017 mehrfach in Sömmerda), stellen in großem Umfang Einsatzmeldungen mit sensiblen Daten der Betroffenen ins Netz (2016 in Hamburg) oder lösen illegal sämtliche Feuerwehr-Sirenen in ganzen Landkreisen aus (2019 Kreis Herzogtum Lauenburg – Schleswig-Holstein). Nicht selten erleichtert dabei veraltete Technik den Angreifern den Zugriff.

Das Problem Cybersicherheit hat überwältigende Dimensionen: Die Deutsche Telekom legte im Mai dieses Jahres Zahlen vor, wonach das Unternehmen pro Tag bis zu 46 Millionen Angriffe auf seine Infrastruktur registriere.

Auch regionale Behörden wissen um die Gefahr. Jede Verbindung in die Weiten des Internets sei kritisch in Bezug auf Schadsoftware zu betrachten, heißt es aus dem Fachdienst Kommunikation/IT des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises auf Anfrage: „Deshalb schreibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – übrigens seit 25 Jahren – die IT-Grundschutzanforderungen (IT = Informationstechnik) vor, um sich vor solchen Schadprogrammen zu schützen.“ Grundsätzlich sollte ein Virenschutz implementiert werden und die Virensignaturen aktuell sein, rät der Fachdienst. Dabei schütze ein solches Virenschutzprogramm nicht nur an der Schnittstelle Internet vor Schadprogrammen, sondern auch gegen Viren auf Wechseldatenträgern und etwa vor E-Mails mit Trojanern. Erhöhten Schutz böten netzbasierte Schutzsysteme (Firewalls, Mailgateways). „Sollten Schutzmaßnahmen nicht auf den eigenen Systemen umsetzbar sein, ist auf geeignete Schutzmöglichkeiten beim Provider und Webhoster [Internetanbieter/Seitenbereitsteller] zurückzugreifen“, um einen sicheren Webauftritt und E-Mailtransport zu gewährleisten“, raten die EDV-Fachleute aus dem Landratsamt.