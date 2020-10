Wenn im Oktober schon Weihnachten ist für eine Selbsthilfegruppe aus Pößneck

Die Corona-Pandemie trifft besonders jene hart, die von sozialer Interaktion und gedanklichem Austausch profitieren. Auch die Parkinson-Selbsthilfegruppe in Pößneck zählt dazu. Sie traf sich am Montag im Gemeindehaus in Kleindembach vermutlich zum letzten Mal in diesem Jahr. „Schuld ist Corona“, sagt Eva Kugel, die gemeinsam mit Steffi Wolff die Regionalgruppe leitet. So, wie sich die Pandemie derzeit entwickle, werde wohl kein Treffen mehr in diesem Jahr stattfinden können.

Weihnachtsfeier abgesagt „Daher habe ich unsere Weihnachtsfeier schweren Herzens absagen müssen“, sagt die 54-Jährige, die selbst an Parkinson erkrankt ist. Auf eine Bescherung wollte sie dennoch nicht verzichten. So gab es am Montag für jedes Mitglied ein kleines Geschenk. „Darin enthalten ist für jeden ein Brief und Mutmach-Sprüche, um die nächste Zeit ohne die Treffen überstehen zu können.“ Wegen Corona gab es vorsorglich zum Oktober-Treffen Weihnachtsgeschenke für die Mitglieder. Foto: Conni Winkler „Gerade der gedankliche Austausch innerhalb der Gruppe ist so wichtig und gibt uns Halt“, erklärt Steffi Wolff, die bereits seit zehn Jahren Mitglied ist. „Die Gruppe ist für mich wie eine zweite Familie.“ Vor Corona selbst habe sie aber keine Angst. Sie sagt, wenn sich jeder an die Hygienemaßnahmen halte, könne die Pandemie im Zaum gehalten werden. Erneute Kontaktverbote sind gefürchtet Sie findet es rücksichtslos gegenüber den Risikogruppen, wenn Menschen sich nicht an die Vorgaben der Regierung halten. Auch Parkinson-Patienten zählen zur Risikogruppe. „Viele haben Begleiterkrankungen wie Herzprobleme“, erklärt Steffi Wolff. Wenn es wegen einiger Unvernünftiger nun wieder zu Kontaktverboten käme, wäre das für Parkinson-Patienten wie sie besonders bitter. „In so einer Selbsthilfegruppe regt man sich gegenseitig an, etwas zu unternehmen und aktiv zu bleiben, trotz Schmerzen und großer Erschöpfung“, sagt Steffi Wolff. Die 62-Jährige erzählt von den vergangenen Zusammenkünften und davon, dass nach der coronabedingten Zwangspause von März bis Juni zum Treffen im Juli fast alle Mitglieder kamen, weil die Treffen so schmerzlich vermisst wurden. Ausgefallene Trainingsstunden haben negative Folgen Auch sei in dieser Zeit die Sportgruppe ausgefallen. „Bewegung ist bei Parkinson ganz wichtig.“ Einige Mitglieder hätten noch jetzt mit den Auswirkungen des mangelnden Trainings zu kämpfen. So zum Beispiel die 85-jährige Brigitte Krökel aus Pößneck. „Meine Beweglichkeit hat sich durch die lange Pause verschlechtert“, sagt sie. Zwar könne man ja auch zu Hause üben, aber in einer Gruppe motiviere man sich gegenseitig. Treffen helfen bei Einsamkeit Der 84-Jährigen Edith Winkler, die vor sieben Jahren ihren Mann durch Parkinson verloren hat und immer noch gern zu den Treffen kommt, fehlten die Zusammenkünfte ganz besonders. „Meine Kinder und Enkelkinder wohnen sehr weit weg, da bin ich manchmal schon ganz schön einsam, auch wenn wir oft miteinander telefonieren.“ Die Parkinson-Gruppe gebe ihr nach wie vor Halt. Knapp die Hälfte der 47 Mitglieder der Regionalgruppe sind Angehörige. Auch wenn ihr Mann bereits sieben Jahre tot sei, vermisse sie ihn jeden Tag. „Wir waren ja schließlich 59 Jahre verheiratet.“ Manchmal glaubt sie sogar, ihn nachts neben sich atmen zu hören, so sehr war er Teil ihres Lebens. Über das vorfristige Weihnachtsgeschenk freue sie sich sehr. „Aber die Weihnachtsfeier mit der Gruppe wäre mir viel lieber gewesen. Darauf habe ich mich schon lange gefreut“, sagt die 84-Jährige und blickt mit traurigen Augen in die Runde, wohl wissend, dass sie die Gruppe erst nächstes Jahr wiedersehen wird.